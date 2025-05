Brindarán capacitación en Finanzas Personales y Prevención de Estafas Financieras

El encuentro es impulsado por la Fundación Agencia de Desarrollo y está destinado a interesados en adquirir herramientas prácticas para comprender el funcionamiento del sistema financiero, prevenir posibles estafas y conocer nociones básicas sobre inversión y ahorro.

La iniciativa tendrá lugar el próximo jueves 15 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas y contará con la participación del contador público nacional Pablo Mautor y el abogado Martin Mori, como disertantes.

Mautor explicó que la jornada estará dividida en dos bloques. En el primero de ellos se abordarán las estafas financieras; los detalles a tener en cuenta para no caer en estafas; manejo del sistema argentino bursátil; accionar judicial ante una estafa y aspectos legales a tener en cuenta.

Durante el segundo bloque, se realizará una introducción en inversiones bursátiles y se tratarán conceptos sobre ahorro y como proteger el dinero para que no se devalúe y no se deprecie por la inflación.

“Es una actividad abierta al público, es gratuita, en la edad no habría ningún inconveniente, siempre estos temas es mejor tenerlos presente desde chicos antes de ingresar al mundo laboral donde uno empieza a tener ingresos y no sabe qué hacer con la plata o cae en una estafa y algunos lo aprenden de más grandes, por lo tanto no va a haber un rango etario específico, son todos bienvenidos”, resaltó.

Finalmente, informó que la capacitación se desarrollará en instalaciones de la Fundación Agencia de Desarrollo, ubicada en Rosario Vera Peñaloza N° 155. Los interesados en sumarse podrán inscribirse o realizar consultas al (297) 4709102.