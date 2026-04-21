Brindan taller creativo para los más pequeños

Este martes 21 de abril, el Jardín Maternal “Casita de Amor”, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, fue escenario de un taller de Infancias Recreativas impulsado por la Secretaría de Infancias y Adolescencias, a través del área de Promoción de Derechos en el marco del Dia Mundial de la Creatividad.

La propuesta estuvo a cargo de Carina Flores, quien explicó que la actividad tiene como objetivo promover la expresión en una etapa clave de la vida como lo es la primera infancia, donde están más predispuestos a las propuestas creativas. El taller contó con la participación del personal de la institución, quienes se sumaron a la iniciativa que invitó a trabajar en la libre decoración de antifaces, utilizando diversos materiales. “Buscamos generar una actividad que lleva a crear, a incentivar en ellos su imaginación. Sabemos que los niños hoy por hoy, desde muy temprana edad, están en la tecnología y es un momento como para sacarlos y aprovechar este día”, expresó Flores.

Finalmente, subrayó que estas iniciativas continuarán desarrollándose en distintos espacios, con el propósito de fortalecer vínculos y promover espacios de participación activa siempre con el objetivo de abordar los derechos de niños, niñas y adolescentes.