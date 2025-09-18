Brindan detalles sobre la construcción de locaciones en Palermo Aike y participación de mano de obra local

En el marco del inicio de los trabajos de exploración no convencional que llevará adelante la operadora YPF, se precisaron los nombres de las locaciones, distancias, maquinaria empleada, la participación de contratista y trabajadores santacruceños, como así también en relación a la descripción de los tres pozos a perforar.



Tras el anuncio realizado este lunes sobre el inicio de los trabajos de exploración no convencional en la Formación Palermo Aike, las que fueron presenciadas por el Gobernador Claudio Vidal, acompañado por los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, junto a representantes de distintos sindicatos, el Gobierno Provincial brindó detalles sobre la ejecución de las locaciones y caminos de acceso, que permitirán avanzar con la perforación de tres pozos horizontales no convencionales que llevará adelante la empresa YPF.



A través del Ministerio de Energía y Minería, se informó que las locaciones se identifican como ECaE.x-1(h), LAz.x-1002 y LAz.x-1001, ubicadas al norte de La Esperanza, a 47, 66 y 72 kms., con acceso por la Ruta Provincial Nº 2. La construcción está a cargo de Indus S.A., empresa santacruceña, con más de 30 años de experiencia en servicios petroleros.



El plan de trabajo incluye el uso de topadoras, excavadoras, motoniveladoras, palas cargadoras, retroexcavadoras y camiones volcadores, debido a la complejidad del terreno.



En esta etapa inicial, se incorporan 25 trabajadores santacruceños, entre personal jerárquico y operarios de UOCRA, provenientes de Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate, con previsión de incrementar la mano de obra y proveedores locales, a medida que avance la obra.



El cronograma de los trabajos preliminares contempla cuatro meses de ejecución, abarcando la construcción de locaciones, nivelación de caminos lindantes y cateos para localización de canteras.



Estas tareas preliminares, preparan el terreno para la perforación de tres pozos horizontales no convencionales, con una inversión estimada de 200 millones de dólares a realizar por la operadora YPF. En el permiso “La Azucena”, se trata de dos pozos de 3.500 mts. rama vertical, y 1.250 mts. rama horizontal, con 21 fracturas; y en el permiso “El Campamento Este”, se trata de un pozo de 3.500 mts. rama vertical, y rama horizontal de 1.200 mts. con 20 fracturas.



Con estas acciones, Santa Cruz consolida a Palermo Aike como uno de los proyectos de mayor proyección en hidrocarburos no convencionales del país, promoviendo empleo local y fortaleciendo la participación de empresas santacruceñas en grandes proyectos productivos.