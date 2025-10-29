Brindan detalles de las acciones a implementar en el marco de la Emergencia Hídrica en Caleta Olivia

Con el objetivo de reforzar la distribución de agua en distintos barrios, la Municipalidad de Caleta Olivia junto a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), articuló un operativo de contingencia que incluirá la asistencia domiciliaria mediante camiones cisterna, priorizando situaciones de vulnerabilidad, discapacidad y hogares que llevan más tiempo sin suministro.



Los detalles del operativo dispuesto en el marco de la Emergencia Hídrica decretada por el municipio, fueron informados esta mañana mediante una conferencia de prensa que contó con la presencia de autoridades municipales y del gerente local de la empresa estatal, Daniel Barrera.



En este marco, la Lic. Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, sostuvo que el plan de contingencia será organizado en razón de la cantidad de camiones disponibles.



La funcionaria explicó que se armará un plan de trabajo en diferentes barrios y, particularmente desde su área y en conjunto con la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, que incluyen articulación permanente con Centros de Residentes, Centros de Jubilados, Uniones Vecinales y áreas municipales de Discapacidad y Adulto Mayor, se trabajará atendiendo y priorizando la demanda.



“Vamos a hacer el cruce de datos con el teléfono de urgencias y emergencias que manejamos desde el municipio para poder acompañar a todas esas personas que están en situación de vulnerabilidad con distintos diagnósticos y patologías”, indicó Bayón.



Asimismo, informó que los vecinos podrán canalizar sus solicitudes a través vías de contacto dispuestas para tal fin “uno es con los grupos que manejamos con la Federación de Uniones Vecinales, (FUVECO), Ctros, de Residentes y Ctros. de Jubilados, el otro es el 2974-122535, donde a partir de ahora vamos a empezar a hacer el relevamiento de aquellos vecinos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad”, explicó.



Finalmente, Bayón mencionó que se brindarán mil litros de agua por domicilio de forma gratuita y que el operativo se mantendrá vigente hasta que se normalice el caudal habitual de agua que la ciudad recibe para distribución.



Además estará a disposición el número de guardia de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad 2975-092961