Brindan capacitación para auxiliares de Jardines Maternales

Como parte de las políticas públicas impulsadas por la Municipalidad de Caleta Olivia para continuar fortaleciendo la formación de agentes estatales, este martes 30 de septiembre se desarrolló la segunda etapa del primer módulo de capacitación denominado “Literatura y Expresividad en la Primera Infancia”.

El encuentro fue impulsado por la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y estuvo a cargo Verónica Lamberti, docente y escritora especializada en infancias y gestión de instituciones educativas, quien destacó la importancia de acercar al personal de jardines maternales al universo literario desde una mirada integral.

La capacitación incluyó un primer momento teórico, en el que se abordó el valor de la literatura en la vida de los niños desde su ingreso al jardín, incluso antes y posteriormente se trabajó sobre la diversidad de textos literarios y la posibilidad de enriquecer la lectura con los sentidos, voces y expresiones del cuerpo.

Asimismo, se abordaron recursos visuales que permiten sostener y enriquecer estas actividades y se avanzó en la concreción de un plan de acción para llevar a cabo en cada institución.

“La idea es sembrar una semilla en cada jardín en la cual se respete este hábito por la lectura, no solamente en el jardín, sino en toda la comunidad, y es un primer paso muy importante, celebro que se esté haciendo”, concluyó Lamberti.