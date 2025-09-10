Brindan capacitación a personal de Hogar de Ancianos

Con el objetivo de fortalecer la atención que se brinda a los residentes de la institución, este miércoles 10 de septiembre se concretó una jornada de capacitación destinada a cuidadores y personal del área de enfermería. La misma estuvo a cargo de profesionales que integran el equipo técnico del área.

La Lic. Celeste Ludueña, referente del Hogar de ancianos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, sostuvo que la iniciativa permitió brindar herramientas para la atención física y psicoemocional de los adultos mayores y fue dictada por la Lic. en Kinesiología, Josefina Marcial, y la Lic. en Piscología, Graciela González.

“Son herramientas que tienen que ver desde el trato, la forma, qué cosas pueden llegar a aplicar en lo diario”, subrayó, explicando que muchas veces los cuidadores se encuentran con situaciones difíciles al momento de comunicarse con un residente y esto permitirá incorporar tips para un trato más fluido y ameno.

Finalmente, destacó la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza puertas adentro de la institución en beneficio de los residentes. “Acá se les brindan todas las atenciones, todas las contenciones desde lo profesional hasta lo humano, para poderles garantizar a ellos una mejor calidad de vida”, precisó.