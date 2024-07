Brian Watson: “Hay productores que siguen en estado de alerta”

El Gobierno de Santa Cruz, en colaboración con las sociedades rurales de la provincia, gestionó fondos de emergencia nacionales para la distribución de forraje a los productores más afectados por la reciente nevada. Brian Watson, vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, destacó la importancia de esta iniciativa en diálogo con LU 85 TV Canal 9 de Santa Cruz.

Watson explicó que la provincia se encargó del reparto del forraje y, “junto con las sociedades rurales de Santa Cruz, se hizo un relevamiento a los productores que estén en condiciones más extremas, afrontando esta nevada”.

La distribución contempla hasta un máximo de 10.000 kilos de forraje por productor, y se está llevando a cabo en varias localidades, incluyendo Perito Moreno, Las Heras, Calafate, Gregores, San Julián, y Río Gallegos.

En Río Gallegos y Río Turbio, áreas pertenecientes a la misma Sociedad Rural, se realizó un trabajo conjunto con el Consejo Agrario Provincial para detectar los establecimientos con mayores problemas. “Acá estamos en la Sociedad Rural recibiendo el alimento para entregárselo a los productores que estén en ese listado”, señaló Watson. Aproximadamente 40 productores en la zona de Río Gallegos se beneficiarán con este aporte, algunos recibiendo el tope de 10.000 kilos y otros menos, dependiendo de la cantidad de hacienda.

Entre los productos distribuidos se encuentran cubos de alfalfa, un alimento más grande adecuado para el ganado vacuno, y pellets de alfalfa, adecuados para las ovejas.

El vicepresidente de la Sociedad Rural agradeció a Percy Tejedor, que colaboró en la descarga y entrega de alimento en Fuentes del Coyle, una de las zonas más críticas de la nevada. “Hicimos un trabajo en conjunto y dejamos en el sitio, a la gente que estaba más comprometida, forraje ya disponible en la zona”, agregó Watson.

En cuanto a las condiciones climáticas recientes, Watson comentó que el deshielo en julio, aunque inusual, ha sido una bendición. “Tuvimos 3, 4 días de temperatura sobre cero que nos ayudó y destrabó la situación en muchos lugares”, explicó. “Muchos campos ya se pusieron overos, ya se ve el pasto, ya la oveja come por sí misma, aunque hay que ayudarla, porque tenemos que pensar que en muchos lugares los animales por 20, 25 días no tuvieron acceso a ningún tipo de comida”, explicó. Y agregó que aún hay lugares en los que “la nieve no está bajando”, como la zona de Le Marchand, la zona de Camusu Aike, “en toda esa pampa alta no está bajando la nieve, o sea hay lugares que se vieron muy beneficiados y otros no tanto”.

“Hay productores que siguen en estado de alerta, siguen dando de comer, siguen ayudando, siguen tratando de sacar ovejas”, indicó.