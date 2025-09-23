Borselli: “Tenemos profesionales para desarrollar herramientas que fortalezcan las políticas públicas en cada ministerio”

Así lo expresó la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli, en relación al lanzamiento del Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), desarrollado por la Subsecretaría de Informática en coordinación con la Subsecretaría de Trabajo de Santa Cruz.

“Estamos colaborando con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con respecto a una solicitud para la creación de esta herramienta”, explicó la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli, respecto a la implementación del Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) para que las empresas, contratistas y subcontratistas privadas que operan en la provincia puedan registrar su información institucional y la de su personal.

En tal sentido, la ministra remarcó que este sistema “nos va a permitir tener acceso a los datos de las empresas”.

Para Borselli, la implementación de SIREL es el fruto del “esfuerzo grande que hacen nuestros compañeros de Informática”, ante lo cual subrayó que “la Subsecretaría de Informática tiene un equipo de profesionales, los cuales pueden desarrollar todo tipo de herramientas propias del Estado para fortalecer las políticas públicas que cada uno de los ministerios necesita”.