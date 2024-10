Borselli: “La escuela es un lugar de encuentro donde se debe generar una alianza estratégica con la familia”

Lo expresó el profesor Roberto Borselli, asesor pedagógico del proyecto de las Escuelas del Viento, este martes en el marco de la inauguración del Taller de Innovación Educativa para dicho establecimiento de la ciudad de Río Gallegos. El mismo, consiste en un espacio para los estudiantes de la institución que permitirá adquirir nuevas herramientas e innovadoras experiencias áulicas y de vida.

En el inicio de su discurso, Roberto Borselli, dijo que “siempre indicó que una escuela debe brindar principalmente alegría porque es un lugar de encuentro, construcción, comunidad porque no podemos hacerlo solos”. En ese sentido, agregó: “Tenemos que generar una alianza estratégica con la familia por lo que en estos tiempos si no está la familia acompañando a la escuela, la escuela sola no va a poder resolver todos los problemas que la atraviesan”.

Asimismo, Borselli resaltó las palabras mencionadas por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. “Iris destacó algo muy importante y es que es sobre el evento que tuvo lugar en Caleta Olivia para llevar adelante la construcción de la red del futuro laboratorio tecnológico en dicha localidad”.

“Hace dos años atrás, cuando acompañé al secretario general que era el gobernador actual, Claudio Vidal, visitamos el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y ahí empezamos a pensar sobre este tema. Después lo continúa Rafael Güenchenén, también en una segunda visita y ahí comenzamos a pensar lo que iba a ser ese laboratorio tecnológico porque cuando hablamos de campo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) hoy es un campo sumamente novedoso”, recordó.

Por otra parte, el asesor pedagógico del proyecto de las Escuelas del Viento señaló: “Todos hemos escuchado hablar de inteligencia artificial; impresión 3D; robótica y de programación, por ende, ahí estaremos porque en ese camino estamos”.

“La escuela se tiene que modernizarse, empezar a acompañar estos tiempos vertiginosos que están atravesados por la tecnología, pero también, no debe perder un rasgo muy importante, que es la humanidad. A su vez, tanto la familia como la escuela tienen que generar un trabajo en sinergia para que la enseñanza-aprendizaje esté acompañado por este primero”, sostuvo.

Finalmente, Roberto Borselli manifestó: “No todo es fácil. Ellos son nuevos por lo que están construyendo su rol, por lo que eso significa recorrer un camino de tropiezos, fortalezas, alegrías y de llamados de atención, pero en ese camino estamos. Tengan la seguridad que la Escuela del Viento va a empezar a abrir las puertas hacia toda la comunidad, no solamente para nuestros alumnos porque tenemos algunos proyectos que ya estamos diseñando en conjunto con el Gobierno Provincial para que se puedan plasmar en el resto de las escuelas de la ciudad”.