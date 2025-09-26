Borselli: “Hubo entusiasmo por conocer el funcionamiento y la historia de la Policía en su Jornada de Puertas Abiertas”

La ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borselli, participó este viernes de la Primera Jornada de Puertas Abiertas, organizada por la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz en Río Gallegos, donde estudiantes de distintos niveles educativos recorrieron las instalaciones y conocieron de cerca el trabajo de la fuerza.



Durante la actividad, los alumnos pudieron interiorizarse sobre las distintas áreas de la institución, entre ellas Bomberos, Criminalística y la Banda de Música, además de recorrer espacios históricos como el Balcón de Roca y el Museo a los Policías Caídos en Servicio.



En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Borselli, valoró la iniciativa y destacó la alta respuesta a la convocatoria: “La jornada que la Jefatura de Policía brinda a nuestros niños de Santa Cruz es muy importante, porque les permiten conocer el movimiento, cómo nos cuida la policía y cuál es su misión de servicio. La convocatoria ha sido muy positiva, los chicos están muy contentos, hacen muchas preguntas y se los nota entusiasmados”.



La funcionaria señaló que este tipo de experiencias también despierta vocaciones: “Mostrarles cómo funciona la Policía les da la posibilidad de pensar que, en el futuro, ser parte de la fuerza puede ser una opción. Ya sea en la Policía, en el cuerpo de Bomberos o en Criminalística. Se trata de acercarles una posibilidad concreta de servicio a la provincia”.



Finalmente, Borselli resaltó el valor histórico de la institución: “La Policía de Santa Cruz tiene mucha historia y una vocación plena de servicio. Es fundamental que la comunidad, y en especial los estudiantes, la conozcan a fondo”.