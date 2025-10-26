Borselli destacó la transparencia de la Boleta Única y convocó a los santacruceños a “hacerse cargo de lo elegido”

La ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli, emitió su voto este domingo en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales, donde los santacruceños eligen tres diputados. Al salir del centro de votación, la funcionaria destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y realizó un enérgico llamado a la participación ciudadana.

“No nos olvidemos que es por primera vez que vamos a votar con una Boleta Única, con el sistema electoral nuevo, lo que nos da transparencia, agilidad y claridad. Estoy muy emocionada por este avance,” declaró Borselli ante la prensa.

Consultada sobre su experiencia con la nueva herramienta de votación, la Ministra fue contundente: “Fue súper rápido, la verdad que súper clara. No creo que haya inconvenientes con esto, así que es una genialidad.”

Llamado a la Participación Cívica

En su mensaje a la ciudadanía, Borselli hizo hincapié en el valor del sufragio como ejercicio de responsabilidad.

“Lo único que quiero dejar es un mensaje a todos los santacruceños y santacruceñas: que emitan su voto. Esto es lo que nos da a nosotros la oportunidad de elegir y hacernos cargo de lo que elegimos,” afirmó.

La Ministra instó a la población a concurrir a los establecimientos: “Busquemos nuestro DNI y acerquémonos a las escuelas a votar, a decir qué es lo que queremos para nuestra Santa Cruz.”

Finalmente, Borselli anticipó que, luego de visitar a su equipo de trabajo, esperará los resultados junto a su gente, a su equipo.