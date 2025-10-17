Bórquez: “Hace unos meses era un sueño y hoy ya es una realidad”



El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borquez, acompañó la presentación del proyecto avícola local impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U., en articulación con el municipio. La iniciativa permitirá fortalecer la producción local y generar empleo genuino a partir de la puesta en marcha de una unidad de producción de huevos frescos en la localidad.

El jefe comunal destacó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia y la empresa estatal, en el marco del modelo de desarrollo que promueve la gestión del gobernador Claudio Vidal, orientado a diversificar la matriz productiva de Santa Cruz.

“Hace unos meses esto era un sueño y hoy ya es una realidad. Este es el primer proyecto avícola que se pone en funcionamiento en la provincia, y nos llena de orgullo que sea en Puerto Santa Cruz”, expresó Bórquez.

El proyecto se desarrolla sobre una estructura totalmente acondicionada para la producción escalonada de huevos, que ya cuenta con 1.000 pollitas ponedoras en etapa de cría. Desde el municipio se aportó el espacio físico, la mano de obra local y la logística, mientras que Santa Cruz Puede realizó la inversión y el acompañamiento técnico necesario.

“Desde la localidad aportamos el espacio, la mano de obra y el acompañamiento permanente, mientras que la empresa aportó la inversión y el conocimiento técnico. Además, reutilizamos materiales de nuestra planta de reciclaje, reafirmando nuestro compromiso ambiental”, explicó Bórquez.

En esa línea, Manuel Gil, ingeniero en Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz Puede, explicó que “desde la empresa buscamos impulsar proyectos productivos que promuevan el crecimiento de nuestra provincia. Apostamos a la economía circular, aprovechando los recursos y residuos disponibles, para avanzar hacia una mayor independencia alimentaria y fortalecer la producción local.”

El proyecto contó con la participación de empleados municipales y cooperativas, quienes fueron parte del proceso de acondicionamiento del predio y construcción de las instalaciones productivas, con el respaldo de la dirección General de Medio Ambiente municipal, a cargo de Daniela Córdoba.

“Este proyecto refleja el esfuerzo de muchos vecinos que con trabajo hicieron posible este logro”, agregó el jefe comunal.

Finalmente, subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas en el contexto actual y sostuvo que “estos proyectos productivos generan trabajo genuino y nuevas oportunidades. Santa Cruz necesita desarrollarse también fuera del Estado”.