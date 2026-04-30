Borquez: “Apuntamos a generar trabajo desde la producción para diversificar la economía local”

El intendente de Puerto Santa Cruz destacó el avance de proyectos productivos y advirtió sobre la compleja situación económica que atraviesan los municipios.

En el marco de la reunión encabezada por el gobernador Claudio Vidal en las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U., el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borquez, puso en valor el impulso a la producción como eje para generar empleo y fortalecer las economías locales.

En relación al desarrollo productivo en su localidad, Borquez señaló: “Nosotros estamos con nuestro proyecto productivo, que en este caso es un proyecto avícola que está ya iniciando, dando sus primeros pasos”, explicó.

Asimismo, adelantó que el municipio ya trabaja en nuevas iniciativas:

“Pensando también en otros dos proyectos que ya estamos trabajando”, indicó.

En ese sentido, remarcó el objetivo central de estas políticas. “En la búsqueda, por supuesto, de encontrar alguna salida laboral por fuera del Estado, iniciándola desde el Estado, pero tratando de generar puestos de trabajo”, afirmó.

Preocupación por la situación económica

El jefe comunal también se refirió al escenario económico actual, tras la exposición realizada durante la jornada: “La preocupación es generalizada. Por supuesto que cada localidad tiene sus particularidades”, sostuvo.

En ese marco, describió la realidad de Puerto Santa Cruz: “La nuestra es compleja. Hoy bien lo aclaraba también el ministro Verbes, la situación de nuestra localidad es difícil por la cantidad de empleados y por el no crecimiento del sector privado”, expresó.

Responsabilidad y expectativas

Borquez destacó la necesidad de sostener una gestión responsable frente al contexto: “Nos queda seguir trabajando, esperando que la situación del país mejore para tener mayores ingresos”, señaló.

Además, vinculó el desarrollo productivo con el fortalecimiento de los recursos provinciales: “La producción tiene que ver con eso, que mejoren las regalías y los ingresos a la provincia para que de esa manera se vuelquen a los municipios”, indicó.

Finalmente, remarcó el compromiso de su gestión: “Por nuestra parte, ser muy responsables en el manejo de los recursos de nuestra comunidad para poder seguir caminando y esperar que esos recursos mejoren para que nuestra localidad también pueda mejorar”, concluyó.