Bomberos controlaron un incendio vehicular en El Calafate

Un Chevrolet Vectra se prendió fuego en la mañana del jueves en la localidad de El Calafate debido a un desperfecto eléctrico. El rápido accionar de los bomberos evitó que las llamas se propagaran y no hubo heridos.

En horas de la mañana del jueves 11 de septiembre, alrededor de las 7:30, personal de la División Vigésimo Primera de Bomberos, dependiente del Departamento Zona IV, acudió a un llamado por un incendio vehicular en la calle Madre Teresa de Calcuta al 900.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un Chevrolet Vectra azul oscuro estacionado, que presentaba un foco ígneo en la zona del motor. Inmediatamente desplegaron una línea devanadera y aplicaron técnicas de enfriamiento, logrando controlar el fuego y extinguirlo por completo.

El propietario del rodado indicó que la noche anterior el auto había registrado fallas en el encendido. Tras la inspección, se determinó que el siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en la zona de los fusibles, por lo que se trató de un hecho accidental.

Desde la fuerza se destacó que no hubo personas lesionadas y que los daños se limitaron únicamente al vehículo. Además, recomendaron a la comunidad realizar un correcto mantenimiento de los sistemas eléctricos de los automóviles para prevenir este tipo de incidentes.