Boleto estudiantil 2026: Provincia aportó $58 millones al Municipio de Río Gallegos para garantizar el transporte gratuito en Río Gallegos

El subsecretario de Transporte, Rubén Segura, confirmó que el acuerdo permite saldar deudas previas y asegurar el acceso al transporte público para estudiantes durante todo el ciclo lectivo.

El Gobierno de Santa Cruz avanzó en la firma de una adenda al convenio con la empresa Citybus para garantizar la continuidad del boleto estudiantil gratuito durante 2026 en Río Gallegos. Así lo confirmó el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, quien destacó el esfuerzo conjunto entre el Estado provincial y la empresa para sostener el servicio en un contexto económico complejo.

Un acuerdo clave para sostener el boleto estudiantil

Segura explicó que la firma de la adenda responde a un pedido formal de la empresa Citybus, en el marco de las negociaciones necesarias para implementar el boleto estudiantil correspondiente al ciclo 2026.

“El acuerdo contempla el pago de una deuda pendiente desde 2023, que asciende a 58 millones de pesos, lo que permitió destrabar la continuidad del servicio”, detalló el funcionario.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, accedió a avanzar en este esquema para garantizar el beneficio a los estudiantes, considerando la situación económica tanto del país como de la provincia.

Modificación administrativa y circuito de fondos

El funcionario precisó que la adenda también incluyó una modificación administrativa vinculada al cambio de cuenta bancaria, solicitado por el municipio, para poder efectivizar los pagos.

Según explicó, el circuito de financiamiento se mantiene sin cambios: los fondos son enviados por Nación, administrados por la Provincia y luego transferidos al municipio, que finalmente realiza el pago a la empresa prestataria del servicio.

Garantía del beneficio durante todo 2026

Segura remarcó que la firma del convenio asegura la continuidad del boleto estudiantil gratuito durante todo el año.

“Ya está garantizado el boleto estudiantil para 2026. Firmamos el acuerdo antes del inicio del ciclo lectivo, lo que nos permite llevar tranquilidad a las familias”, afirmó.

Asimismo, valoró la predisposición de la empresa Citybus para sostener el servicio y alcanzar consensos en medio de un escenario económico desafiante.

Nuevos beneficios en evaluación

El subsecretario adelantó además que el Gobierno provincial mantiene abiertas nuevas instancias de diálogo con la empresa para ampliar beneficios.

Entre las iniciativas en análisis, mencionó la posibilidad de incorporar facilidades para actividades deportivas y traslados de estudiantes que participen en competencias fuera de la provincia.

“Seguimos trabajando para generar más herramientas que beneficien a los jóvenes y a toda la comunidad”, indicó.

Mensaje a la comunidad

Por último, Segura destacó el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener políticas públicas clave como el transporte estudiantil.

“El Estado está haciendo todo lo necesario, tanto en negociaciones como en el pago de deudas, para que estos beneficios lleguen a los ciudadanos”, concluyó.