“Bolcich dejó una huella imborrable en la Patagonia”: homenaje desde Pico Truncado al pionero del hidrógeno

La exdirectora de la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado destacó el aporte científico, humano y visionario de Bolcich, referente mundial en energías limpias, y subrayó el impacto que dejó en la región.

El fallecimiento del físico nuclear Juan Carlos Bolcich, referente indiscutido en el desarrollo del hidrógeno en Argentina, generó profundas muestras de reconocimiento en todo el ámbito científico. A los 78 años, el investigador —reconocido por sus aportes en energía, ambiente y tecnologías aplicadas al hidrógeno— dejó una huella decisiva tanto a nivel nacional como internacional.

Desde Pico Truncado, la Lic. Mabel Herrera —Profesora y Licenciada en Física, docente investigadora de la UNPA y UTN, presidenta del CITEC y exdirectora de la Planta de Hidrógeno— brindó un emotivo homenaje en diálogo con Voces y Apuntes. Allí recordó el vínculo profesional y humano que mantuvo con Bolcich y el impacto que tuvo su llegada en el desarrollo científico de la Patagonia.

“Nos llena de recuerdos de tantos años y trabajo en conjunto y se está reconociendo su labor que fue muy importante”, expresó Herrera al repasar el legado del especialista. Destacó además que Bolcich fue fundador y presidente de la Sociedad Argentina del Hidrógeno, y que mantuvo un trabajo estrecho con equipos de Bariloche, Neuquén y la planta de Pico Truncado.

Herrera remarcó que el proyecto local nació con una visión innovadora: “El Dr. Bolcich planteó la planta de hidrógeno con el objetivo de escuela-fábrica, y nosotros, después de que él dejó la planta en 2015, seguimos con esa impronta”.

En ese sentido, recordó la relevancia internacional que tenía cuando arribó a Santa Cruz: “Cuando él vino a la planta ya ostentaba el cargo de Vicepresidente de la Asociación Internacional de Hidrógeno”.

La investigadora también puso en valor la decisión política y comunitaria que permitió la creación del emprendimiento:

“Hago la reflexión, 20 años después, y en una temática de tanta punta científica, que en Pico Truncado se haya decidido apostar a un emprendimiento de esta naturaleza, creyendo en la gente y en la tecnología. La comunidad apoyó y se utilizaron fondos propios de la Municipalidad. Es algo de lo que no hay precedentes”.

Herrera añadió que Bolcich compartía permanentemente los avances que observaba en otros países: “Tuvo la oportunidad de mostrar lo que se hacía en otros continentes y nos transmitía todo su entusiasmo”.

Finalmente, valoró el impacto que tuvo en su propia carrera profesional y en la formación de científicos locales:

“Yo soy nacida y criada en Santa Cruz, me fui a estudiar Física y él me dio la oportunidad de volver acá”.

El recuerdo de la Lic. Herrera refleja el profundo reconocimiento hacia un científico cuya visión posicionó a la Patagonia en la conversación global sobre hidrógeno, energías renovables e innovación tecnológica.