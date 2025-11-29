Boggio: “Hemos logrado un operativo impecable, articulado y con la mirada puesta en garantizar derechos”

La ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, encabezó este miércoles una reunión junto a directivos y profesionales de la Fundación CEMNPA, con el objetivo de abordar de manera urgente la situación de los pacientes que se encuentran en lista de espera para realizar estudios PET y cámara gamma.

La ministra pidió interiorizarse de inmediato en cada caso, especialmente después de que el cierre del Aeropuerto de Río Gallegos, ocurrido el pasado 1 de septiembre, afectara severamente la logística para el ingreso de los radiofármacos Fluor 18 FDG, insumo crítico que pierde efectividad en pocos minutos.

Asimismo, Boggio señaló que en este tipo de traslados el tiempo es una variable crítica, ya que la efectividad de los radiofármacos se reduce en cuestión de minutos. Explicó que el operativo se diseñó con la mirada puesta en los pacientes que necesitan ser evaluados en sus tratamientos o diagnosticados.

Durante el encuentro se definió el margen de horas necesario para que el laboratorio BACON, proveedor de los radiofármacos, reciba el aviso previo para programar la activación del material. También se trabajó en una articulación precisa entre Aeronáutica, CEMNPA y los equipos del Gobierno Provincial, para que los vuelos sanitarios habituales incorporen una nueva misión: traer los radiofármacos a la provincia en cada retorno.

Además, Boggio remarcó que “este gobierno está con la mirada puesta en la gente, trabaja, da respuestas y cuida los recursos porque son de todos”.

Un operativo aéreo inédito y exitoso

La ministra detalló que esta mañana el avión Pilatus despegó desde el Aeroclub de Puerto Santa Cruz, trasladó a un paciente del Hospital Zonal de Caleta Olivia hacia la Ciudad de Buenos Aires y arribó a San Fernando a las 09:00, donde el laboratorio cargó los radiofármacos.

Posteriormente, la aeronave regresó a Puerto Santa Cruz, donde Aeronáutica del MSGG coordinó con el Aeroclub de Comandante Luis Piedra Buena, que puso a disposición de manera gratuita, un avión óptimo para tramos cortos. Esta segunda aeronave aterrizó en Río Gallegos a las 14:30, completando una logística precisa y sin demoras.

Lo fundamental es que los primeros pacientes ya fueron convocados y están realizando sus estudios hoy mismo, gracias al operativo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial.