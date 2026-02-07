Boggio: “Claudio Vidal dijo ‘quiero a los funcionarios con la gente’ y esta es la única manera”



Así lo expresó la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, en oportunidad de recorrer la Escuela Primaria Provincial N° 91 Papa Francisco, donde hoy se estuvo desarrollando la primera jornada de Viva Barrio-Somos Comunidad, en el barrio San Benito.

En este contexto, la propuesta Viva Barrio Somos Comunidad inició su actividad hoy a las 15:00, oportunidad en la que la Subsecretaría de Producción y Contenidos entrevisto a la ministra Soledad Boggio.

En primer lugar, la titular del Ministerio Secretaría General de la Gobernación expresó: “Es un placer haber estado vivenciando todos los preparativos para poder llevar a cabo el Viva Barrio”.

“Es un trabajo de articulación interministerial, de todos los organismos de la provincia: Desarrollo Social, LOAS, la parte de Registrales, Consejo Agrario, etc. Así que es que es un día hermoso” señaló, al tiempo que manifestó su satisfacción por poder “llegar a los barrios que están fuera de lo que es el casco urbano de Gallegos, los más alejados, en donde para la gente por ahí es más difícil poder acceder a determinadas tramitaciones o información, que es vital para cada uno de los santacruceños, en este caso este riogalleguenses”.

Asimismo, valoró la posibilidad de que esté presentes los organismos: “Recién veía las colas que siempre tiene el Registro Civil Móvil, haciendo las tramitaciones. Lo importante que es la identificación, y poder asesorarse de todos los planes y cuestiones que tiene el Gobierno a disposición”.

En referencia al origen de esta propuesta, la funcionaria consideró: “Creo que estas son las ideas fundantes de nuestro gobernador, y se plasman en este tipo de actividades que se harán de manera periódica, para poder estar cerca de cada uno”.

Consultada sobre la cercanía de los funcionarios y los vecinos, en este tipo de actividades, afirmó: “La idea es esa. Es un gobierno de puertas abiertas. En Casa de Gobierno nos manejamos de esa manera, y cuando uno viene a los barrios el acceso aún es mucho más fácil, valedero y amable. Esto es importantísimo, tanto para nosotros, que desarrollamos una labor diaria, a veces de muchas horas, pero con la idea tenaz de que estamos tratando de construir una Santa Cruz mejor para todos”.

“Para nosotros es maravilloso llegar, ver a los vecinos, ver los niños como se están divirtiendo, aprovechando todas estas actividades, y lo importante es la presencia del Estado, siempre al lado de cada uno” destacó.

La ministra Boggio rescató que “la información es importante en todos los aspectos de la vida”, y definió la propuesta Viva Barrio “como una especie de descentralización operativa de todo lo que hacemos a diario, o por lo menos de gran parte de lo que nosotros hacemos como Estado a diario, para que esté cerca de cada uno, para que no nos tome tanto trabajo tener que trasladarnos, tomar el transporte público o tener que ir en nuestro vehículo, o como sea, hasta una oficina; creo que es fundamental”.

Con respecto a posibilitar las diligencias en los barrios, por ejemplo, las tramitaciones registrales, dijo: “Los tiempos, el trabajo diario, los horarios, los chicos en el colegio, muchas veces no nos permiten poder acceder a todo lo que tenemos que hacer. Entonces, tratar de facilitar esto es parte de lo que cualquier buen gobierno tiene que hacer con el vecino”.

También, y en cuanto al trabajo articulado del Ejecutivo mencionó que se realizan “encuentros periódicos con todos los presidentes de organismos, los ministros y esto hace que tengamos un Estado permanentemente informado y conectado”. Luego agregó: “Cada ministerio, cada presidente de organismo no es un compartimento estanco, sino que lo que hacemos es tratar de colaborar con buenas ideas entre todos, y de esa manera, creemos de que estamos haciendo una labor que realmente permita sentar bases que queden”.

Por último, la ministra Boggio subrayó que “Viva Barrio es una idea novedosa, muy integral, que viene a traer otro aspecto de mayor completitud de lo que se vino haciendo”, y adelantó que la idea es realizarla “todos los fines de semana, por lo menos así se viene planteando la dinámica del gobernador Vidal que, en ese sentido, fue muy claro, dijo ‘yo quiero a los funcionarios con la gente’, y esta es la única manera”.