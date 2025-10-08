Bloque Unión por la Patria : “Todo lo que hace el oficialismo es nulo”

El Bloque Unión por la Patria–PJ cuestionó duramente el accionar del oficialismo en torno a la integración del Tribunal Superior de Justicia y advirtió que todo lo actuado carece de validez.

Integrantes del Bloque Unión por la Patria–PJ denunciaron que el oficialismo avanza sin respetar los procedimientos institucionales ni las normas que garantizan la legalidad de los actos de gobierno.

“Todo lo que hace el oficialismo es nulo desde su origen —afirmaron los legisladores—, por lo tanto, todo tratamiento de ternas, designaciones y actos posteriores carecen de validez. Será la justicia la que defina esta situación, pero es evidente que se intenta forzar el funcionamiento de las instituciones a conveniencia del poder político”.

Los diputados remarcaron que “llama mucho la atención el apuro del oficialismo para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial”, una maniobra que crearía un cargo del que fiscales todo el país se pronunciaron en contra y además permitiría que cualquier camarista tome juramento a los futuros vocales, obviando la intervención del Tribunal Superior de Justicia.

“Quieren todo ya, sin debate, sin discusión y sin escuchar otras voces —señalaron—. Habían prometido que el proyecto sería analizado en comisiones, con la participación de distintos actores, pero eso nunca ocurrió. No admiten opiniones contrapuestas ni invitados. Lo que dijeron en la extraordinaria del lunes lo borraron con el codo”.

Desde el Bloque Unión por la Patria advirtieron que la intención del oficialismo es avanzar a cualquier costo, incluso vulnerando la institucionalidad y la independencia de poderes, pilares fundamentales de la democracia.

“Seguramente mañana, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el mismo oficialismo buscará despachar el proyecto sin mayor tratamiento. Una vez más, el atropello reemplaza al diálogo y el autoritarismo se impone sobre la transparencia”, remarcaron.

Finalmente, los diputados del Bloque Unión por la Patria–PJ fueron contundentes. “No vamos a convalidar la ilegalidad ni el avasallamiento institucional. Vamos a defender la división de poderes, la democracia y el respeto a las leyes, porque lo que está en juego no es una disputa política, sino la validez misma de las instituciones de la provincia.”