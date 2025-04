Bloque Unión por la Patria: Repudiamos la agresión a nuestra diputada Lorena Ponce

El Bloque Unión por la Patria emitió el siguiente comunicado con respecto a un hecho de suma gravedad ocurrido en el despacho del Vicegobernador de la provincia.

” Hoy, durante una reunión oficial de las autoridades de Bloques Parlamentarios que tenía lugar en el despacho del Vicegobernador de la provincia, Fabián Lequizamón, se produjo un hecho de extrema gravedad que merece el más enérgico repudio.

La Diputada por la localidad de 28 de Noviembre y Vicepresidenta del Bloque Unión por la Patria-PJ, Lorena Ponce, fue víctima de una agresión directa por parte del Vicegobernador, en un acto que configura violencia institucional, de género, laboral y política.

Este episodio constituye un atentando no solo contra la integridad y moral de una representante del pueblo, sino también contra las bases democráticas que deben regir nuestras instituciones.Tras el violento episodio, la legisladora fue asistida por personal médico y, posteriormente, se dirigió a la Oficina de Violencia de Género, donde formalizó la denuncia judicial correspondiente.

Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos, la aplicación de sanciones pertinentes y la intervención de los organismos competentes. No se puede permitir que el ejercicio del poder se convierta en un espacio donde se naturalicen los abusos, la violencia y la impunidad.

Expresamos nuestra total solidaridad con la Diputada Ponce y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la no violencia en los espacios institucionales y el respeto irrestricto a la labor parlamentaria.No hay democracia posible sin respeto. No hay política posible sin equidad. No hay futuro posible sin justicia.”