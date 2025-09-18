Bienestar policial: impulsan jornadas de salud y acompañamiento en la zona norte

El Comisario Mayor Walter Cocha, jefe de la División Bienestar Policial, destacó el trabajo que realizan para garantizar la salud física, psicológica y social del personal policial. Además, anunció actividades abiertas al personal que incluyen charlas y caminatas saludables.

El Comisario Mayor Walter Cocha, jefe de la División Bienestar Policial, dialogó con Voces y Apuntes sobre el rol que cumple el área en la zona norte de Santa Cruz, que abarca desde Puerto Deseado hasta Las Heras.

“El área de Bienestar Policial tiene como función suministrar atención médica y acompañamiento en situaciones de crisis al personal policial, brindando además un seguimiento psicológico y social”, explicó Cocha.

En ese sentido, señaló que “es acompañar al efectivo para garantizar el bienestar de todo el personal policial”, y recordó que el proyecto de estas jornadas surgió a principios de año, cuando por una disposición superior se dispuso la realización de exámenes médicos a todos los agentes.

“Ante todo, somos personas que nos movemos en diferentes ámbitos, por eso nos abocamos a los efectivos como personas, para poder brindarles actividades que promuevan su salud y participación”, destacó el jefe de la división.

Como parte de estas acciones, se anunció que mañana se realizará una charla informativa a cargo de una nutricionista, a partir de las 10:00 horas en instalaciones de AMSA. Además, el 27 de septiembre se desarrollará una caminata saludable desde la planta de TERMAP, con un recorrido de 8 kilómetros en terreno llano.