Bibliotecarios frente al cambio: comenzó el seminario sobre buenas prácticas en tiempos digitales

Más de cien participantes reflexionan sobre el rol del profesional de la información en Santa Cruz. Con este fin, la Secretaría de Estado de Cultura llevó a cabo la segunda edición del Seminario gratuito “Buenas prácticas para la labor bibliotecaria”, un evento que reunió a más representantes de bibliotecas de toda la provincia.

Este seminario - que comenzó hoy y continuará mañana- se enmarca en las acciones de formación impulsadas por la Biblioteca Técnica del Museo Regional Padre Jesús Manuel Molina, dependiente de la Secretaría de Cultura.

El seminario, que se realizó en modalidad presencial y virtual, contó con la participación de representantes de bibliotecas escolares, primarias, secundarias, universitarias, públicas, populares y legislativas, así como de otras unidades de información como archivos y centros de documentación.

Mirena Barrientos, técnica en bibliotecología y disertante del seminario, destacó la importancia de estos espacios de formación y reflexión en tiempos de transformación digital. Según Barrientos, el rol del bibliotecario ha evolucionado hacia el de un profesional de la información, capaz de gestionar tanto colecciones impresas como digitales y de guiar a los usuarios en la búsqueda de información fiable en plataformas digitales.

“Es fundamental que las bibliotecas se conviertan en espacios dinámicos e interdisciplinarios, donde se integren aspectos sociales y culturales. Nuestro desafío es posicionar al bibliotecario como una referencia en el mundo digital, ayudando a los usuarios a identificar información fiable y a desarrollar habilidades informacionales”, afirmó Barrientos.

“Los usuarios ahora son más demandantes, tienen acceso a herramientas como teléfonos, computadoras y tablets, pero no siempre saben identificar información fiable. Como bibliotecarios, debemos acompañarlos en este proceso y enseñarles a desarrollar habilidades informacionales”, agregó.

El seminario incluyó talleres sobre búsqueda y recuperación de información en plataformas digitales, herramientas de acceso libre y formación de usuarios, con el objetivo de fortalecer las competencias de los bibliotecarios y promover el trabajo colaborativo en red.