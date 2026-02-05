Berasaluce: “La obra de gas de Pico Truncado beneficiará a 200 familias”

Fueron las palabras del presidente de Distrigas SA, Juan Carlos Berasaluce, este miércoles en el marco del avance de las obras de extensión de red de gas natural, en el Barrio Bicentenario de Pico Truncado. Además, el funcionario provincial habló sobre las diferentes obras que se llevan adelante, a lo largo de la provincia como las capacitaciones en maquinaria pesada.

En diálogo con LU14 Radio Provincia, el presidente de Distrigas SA indicó: “El 1° de mayo del 2025, el gobernador Claudio Vidal brindó instrucciones de empezar con las obras, en las cuales se tardó aproximadamente seis meses, debido a que hay un proceso de licitación y son redes troncales que permitirán después la reconexión domiciliaria, pero si no se hace este tipo de obras es muy difícil llegar”.

Pico Truncado

“En la localidad de Pico Truncado se está realizando la obra en el barrio Invernadero, y ahora se está ampliando con otra en paralelo, la cual desde hace 20 años están esperando 200 familias, que van a tener acceso al gas antes del invierno. Esta obra va paralela a la Ruta del acceso a Pico Truncado, en la zona sudoeste que conecta con la Ruta Provincial N°12 que va hacia Los Antiguos, y son unos 1.500 metros de cañería de 250 y 180 milímetros”, explicó.

Asimismo, el funcionario provincial continuó detallando dicha obra: “Tenemos un 90% de toda la cañería soterrada, y estamos esperando que llegue a la localidad una máquina tunelera, para terminar la conexión”.

Obras en las localidades

Por su parte, Berasaluce señaló: “Ahora estamos esperando una renovación de matrícula, se ha adquirido por el Plan UNIRSE tres equipos de maquinas pesadas. Se trata de tres retroexcavadoras las cuales dos están acá en Río Gallegos, y una se va hacia Caleta Olivia. También, una de las que tenemos aquí va a estar en la Cuenca Carbonífera, para llevar adelante labores de anillados”.

Capacitación en Maquinaria pesada

Por último, el titular de la empresa estatal hizo alusión a los cursos de maquinaria pesada que se realizan en distintas localidades: “El 2026 va a ser una copia del 2025, en cuanto a las capacitaciones en maquinaria pesada que lleva adelante el subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas SA, Maximiliano Gómez, quien está realizando una excelente tarea porque articula entre las localidades dicha capacitación. Eso es muy bueno porque le brinda herramientas a aquellos que participan”.

“Estamos haciendo todo lo posible para iniciar otras obras que tenemos en diferentes localidades; debemos sacar licitaciones y eso nos lleva bastante tiempo. Tenemos que solicitar permisos ante otras distribuidoras y con ENARGAS, así que estamos en ese trabajo día a día”, concluyó.