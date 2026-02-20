Berasaluce: “La decisión del gobernador Vidal es que la mayor cantidad de vecinos tengan el servicio de gas antes del invierno”

El presidente de Distrigas SA, Juan Carlos Berasaluce, brindó detalles sobre el avance de las obras de gas en distintos puntos de la provincia, y remarcó que el objetivo central es garantizar nuevas conexiones antes de la llegada del invierno. Además, se refirió a la situación tarifaria, planes de pago, nuevas delegaciones y próximas gestiones ante proveedores nacionales.

Juan Carlos Berasaluce, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos destacó que la empresa continúa con el plan de obras impulsado por el gobernador Claudio Vidal, que tiene como prioridad ampliar la red de gas en toda Santa Cruz.

“Hay una línea clara, por parte del gobernador, de seguir con los trabajos que se habían planteado en 2025. La decisión es que la mayor cantidad de vecinos tenga gas antes del invierno”, afirmó.

Avances en Río Gallegos

En la capital provincial ya se iniciaron trabajos en el barrio Chimen Aike, y finalizaron las obras en los barrios 22 de Septiembre y Favaloro. Actualmente, se avanza con las etapas de anillado y conexiones domiciliarias.

También se encuentra en etapa final una planta compresora reguladora, que permitirá abastecer a 2.500 familias en una primera instancia, con posibilidad de expansión futura hasta 8.000 conexiones.

“La idea es poder tener todo esto antes del invierno”, subrayó el titular de Distrigas.

Obras en el interior

En Los Antiguos se está concluyendo una obra largamente esperada en el barrio La Herradura, que beneficiará a 30 vecinos que aguardaban el servicio desde hace más de veinte años.

Asimismo, continúan las tareas y planificación en Tres Lagos y El Chaltén, localidades donde Distrigas distribuye gas licuado (GLP). En ese marco, se realizó la apertura de sobres para la licitación del transporte, un punto clave para garantizar el abastecimiento durante la temporada invernal.

“Sabemos que el invierno y la transitabilidad de las rutas pueden complicar el servicio, pero está todo previsto para que no haya inconvenientes”, aseguró.

Además, la empresa proyecta nuevas obras en Río Turbio, El Calafate y Caleta Olivia, junto con trabajos de anillado y ampliación de redes en distintos sectores.

Nuevas delegaciones en el interior

Berasaluce también adelantó que se analiza la posibilidad de abrir o readecuar delegaciones en el interior provincial. En la Cuenca Carbonífera se evalúa fortalecer la presencia en la zona, con la idea de que una base operativa central estará ubicada en Julia Dufour, dejando una oficina técnica-comercial y para la atención al público en ambas localidades (28 de Noviembre y Río Turbio).

Asimismo, se estudia la mejora de las sucursales en localidades como Los Antiguos, con el objetivo de optimizar la atención a los usuarios, y brindar mayor presencia institucional en cada región.

Viaje a Buenos Aires y negociación con proveedores

Berasaluce confirmó que la próxima semana viajará a Buenos Aires, junto al ministro de Economía, Ezequiel Verbes, para mantener reuniones con los principales proveedores de gas, entre ellos Camuzzi y Energía Argentina S.A. (ENARSA).

“Tenemos que renegociar algunos puntos vinculados a la compra del gas y resolver cuestiones pendientes, pero está todo encaminado”, explicó.

Tarifas y subsidios

Respecto a las tarifas, aclaró que Distrigas no define los valores finales. “Nosotros no somos formadores de precio. La tarifa la establece Nación y nosotros trasladamos lo que nos cobran a los usuarios”, indicó.

También, detalló que habrá modificaciones en los niveles de segmentación y que continúa vigente el beneficio por Zona Fría, aunque reconoció que los retrasos en la acreditación de los subsidios generan dificultades financieras para la empresa.

Planes de pago y situación de usuarios

En relación con los usuarios que presentan deuda, el presidente de la empresa puntualizó que se mantienen planes de pago de seis a doce cuotas, que pueden gestionarse a través de la página web o en las sucursales.

“La diferencia con otras compañías es que nosotros realizamos el corte recién con la tercera factura impaga. Sabemos que la situación está difícil, pero necesitamos que la gente haga el esfuerzo de pagar, porque con esos recursos extendemos redes y llegamos a nuevos usuarios”, sostuvo.

Equipo de trabajo y proyección

Berasaluce destacó que, el actual equipo de gestión está conformado por trabajadores históricos de la empresa.

“No son personas que vinieron de afuera sin conocer la compañía. Son hombres y mujeres que trabajan hace muchos años en Distrigas, y hoy ocupan cargos de responsabilidad”, resaltó.

Finalmente, adelantó que durante el año se darán a conocer nuevos proyectos que podrían financiarse a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o del Programa UNIRSE, en el marco del plan de expansión del servicio de gas en la provincia.