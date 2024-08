Benini: “Le pedí al Ministro que me separe preventivamente del cargo”

El asesor del Ministerio de Gobierno dijo que pidió “la separación preventiva” para “ponerme a disposición de las actuaciones judiciales”. Dijo que lo hizo porque está “convencido de la transparencia de todos mis actos y porque no soy lo mismo que aquellos a quienes he denunciado”.

En el texto que le acercó al ministro de Gobierno, Pedro Luxen, pidió que “me separen del cargo preventivamente para ponerme a disposición de las actuaciones judiciales. Lo hago porque estoy convencido de la transparencia de todos mis actos y, sobre todo, porque no soy lo mismo, no soy igual que aquellos a quienes he denunciado y que se esconden y amparan en el poder para conseguir impunidad”.