Bellomo destacó una inversión provincial de más de $5.000.000.000 para fortalecer el desarrollo de Los Antiguos

El referente provincial Julio Bellomo destacó el acompañamiento sostenido del Gobierno de Santa Cruz a la comunidad de Los Antiguos, con una inversión total que supera los $5.000 millones, destinada a políticas sociales, servicios básicos, mantenimiento urbano, infraestructura, viviendas y obras estratégicas que mejoran de manera directa la calidad de vida de las familias.

En diálogo con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, remarcó que “el Estado tiene que estar donde hace falta, con soluciones concretas y trabajo en territorio, no solo con anuncios”.

Acompañamiento social permanente

Se destinaron $204.729.753,99 a programas sociales de alimentación, niñez, adultos mayores, pensiones y asistencia directa.

“Son recursos que sostienen comedores, acompañan a las familias y garantizan contención todos los días”, afirmó.

Servicios para nuevos barrios

A través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, se ejecutaron $250.000.000 para dotar de infraestructura a 98 lotes municipales, con red de agua potable, 250 metros de línea de media tensión, instalación de un transformador de 400 KVA y más de cinco manzanas de red de baja tensión, permitiendo que los terrenos se entreguen con servicios esenciales.

Además, se invirtieron $80.000.000 en mantenimiento preventivo, recambio de luminarias y mejoras del alumbrado público.

“Estamos llevando luz, agua y servicios a cada barrio nuevo. Eso también es calidad de vida y seguridad para los vecinos”.

Viviendas y nuevo espacio deportivo

En paralelo, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda avanza con la construcción de 20 viviendas, con una inversión de $2.117.000.000, y con la ejecución del gimnasio del Secundario N° 15 “Carlos Moyano”, que contará con 1.071,84 m², hall de ingreso, sector de espera, depósito, gimnasio principal, baños y vestuarios, un plazo de obra de 10 meses y una inversión de $1.982.427.605,40.

“Las viviendas generan arraigo y el gimnasio será un punto de encuentro para nuestros chicos y para toda la comunidad. Son obras que transforman el día a día”, expresó Bellomo.

Obra hídrica estratégica

Asimismo, la Provincia realizó el llamado a licitación por $592.000.000 para la limpieza y construcción de defensas del río Jenimeni, una intervención clave para prevenir contingencias y proteger a la localidad.

Más respaldo al municipio

Finalmente, Bellomo señaló que la Provincia también acompañó al municipio con ATP y adelantos de coparticipación, fortaleciendo la capacidad de respuesta local.

“Estamos presentes con asistencia social, con servicios y con obras concretas. Cada peso invertido en Los Antiguos es una apuesta al crecimiento y al futuro de nuestra gente”, concluyó.