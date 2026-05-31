Belén Elmiger: “Siempre que el Estado salga de la oficina y llegue al territorio, el balance es positivo”

La ministra de Gobierno destacó el crecimiento y la consolidación de Viva Barrio Somos Comunidad como una herramienta para acercar servicios, escuchar a los vecinos y fortalecer el trabajo conjunto entre organismos provinciales. La funcionaria recorrió los distintos espacios de la sexta edición desarrollada este domingo en el Barrio Evita de Río Gallegos.

Durante la jornada, Belén Elmiger visitó los stands instalados en la Escuela Provincial Primaria N° 61 “Celia Suárez de Susacasa”, donde dialogó con trabajadores estatales, vecinos y representantes de distintas áreas del Gobierno Provincial que acercaron servicios y asesoramiento a la comunidad.

“Es una construcción colectiva entre todos”

La ministra de Gobierno remarcó el crecimiento que ha tenido el programa desde sus primeras ediciones, premisa que fue indicada desde el gobernador Claudio Vidal y puso en valor el espíritu de trabajo conjunto que caracteriza a la propuesta.

“Es una construcción colectiva entre todos los entes del Estado que se acercan a la ciudadanía y ponen a disposición los servicios que brindan diariamente. Ese es el espíritu de Viva Barrio y así nos lo transmitió el gobernador Claudio Vidal”, expresó.

En ese sentido, señaló que una de las iniciativas que más le llamó la atención durante el recorrido fue la participación de productores y emprendedores locales, quienes cuentan con un espacio para mostrar y comercializar sus productos.

“Me parece muy importante que cada vez haya más stands de productores porque les permite darse a conocer y mostrar todo el trabajo que realizan”, sostuvo.

Arte comunitario y participación vecinal

Otro de los espacios destacados por la funcionaria fue el mural colectivo realizado con venecitas, una propuesta artística que se viene desarrollando en distintas ediciones del programa.

Elmiger consideró que la actividad representa de manera simbólica el objetivo central de Viva Barrio Somos Comunidad.

“Cada persona que pasa deja una pequeña parte de su trabajo en la obra. Me parece que eso refleja muy bien lo que significa este programa: una construcción comunitaria en la que todos aportan algo”, manifestó.

Servicios y trámites en un mismo lugar

Respecto de la participación del Ministerio de Gobierno, la ministra recordó que durante la jornada estuvieron disponibles distintos servicios vinculados al área registral, cultural y social.

Entre ellos destacó la presencia del DNI móvil, la posibilidad de gestionar partidas y documentación registral, además del acompañamiento brindado a aquellas personas que necesitan acceder a exenciones de pago para determinados trámites.

“Lo importante es que los vecinos puedan resolver varias cuestiones en un mismo lugar, sin tener que trasladarse de una oficina a otra. Esa es una de las fortalezas de este programa”, indicó.

Asimismo, remarcó la presencia de organismos provinciales que brindaron asesoramiento sobre subsidios, programas sociales, servicios públicos y distintas herramientas de acompañamiento para la comunidad.

Escuchar a los vecinos para seguir mejorando

La titular de la cartera de Gobierno destacó que uno de los principales aportes de estas jornadas es la posibilidad de mantener un contacto directo con la ciudadanía en un ámbito más cercano y distendido.

“Estos espacios permiten escuchar de primera mano cuáles son las preocupaciones de los vecinos y qué cosas todavía tenemos que mejorar como Gobierno. Ese contacto es fundamental para poder seguir construyendo respuestas”, afirmó.

También valoró el compromiso de los trabajadores estatales que participaron de la actividad durante el fin de semana, atendiendo consultas y acompañando a los vecinos en distintos trámites.

Un balance positivo de las seis ediciones

Al realizar un balance de las seis ediciones desarrolladas hasta el momento, Elmiger sostuvo que los resultados han sido favorables y que la propuesta continúa creciendo.

“Siempre que el Estado pueda salir de la oficina, recorrer los barrios, escuchar y resolver en el territorio, el balance va a ser positivo”, aseguró.

Finalmente, resaltó el compromiso de los organismos participantes y el trabajo articulado que se genera en cada encuentro.

“Veo trabajadores comprometidos con brindar un servicio de calidad y también un espacio donde los propios agentes del Estado pueden conocerse, trabajar juntos y fortalecer vínculos. Eso también es muy valioso”, concluyó.