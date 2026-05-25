Belen Elmiger: “La producción, el trabajo y la educación son los ejes para sacar a Santa Cruz adelante”

Durante dos jornadas de trabajo territorial en la capital histórica de la provincia, la ministra de Gobierno Belén Elmiger acompañó al gobernador Claudio Vidal y funcionarios del gabinete provincial, supervisando avances de infraestructura, proyectos productivos y manteniendo encuentros con instituciones y vecinos.

En el marco del acto conmemorativo por el 25 de mayo, la ministra del Gobierno Belén Elmiger desplegó una agenda integral de trabajo en Puerto Santa Cruz para fortalecer el desarrollo productivo y social de la región.

A lo largo de dos jornadas, la funcionaria acompañó al gobernador Claudio Vidal, junto a él y otros miembros el gabinete, recorrió instituciones comunitarias, relevó el impacto de proyectos agrícolas locales y dialogó directamente con vecinos para articular soluciones estatales a mediano plazo.

Con un fuerte espíritu federal, el Estado santacruceño ratificó su compromiso de cercanía, relevando las demandas de las diversas localidades del interior provincial.

Trabajo articulado e infraestructura

El itinerario territorial inició con el abordaje de los dispositivos de contención social y habitacional del municipio. Al respecto, la funcionaria subrayó que “estamos hace dos días ya recorriendo cada una de las casas, las instituciones” y destacó el óptimo funcionamiento de los espacios locales. “El hogar de adultos mayores es espectacular, el hogar de niños, todos los dispositivos de la municipalidad trabajando en conjunto con los organismos provinciales”, precisó.

La agenda gubernamental también incluyó la supervisión de la obra del polideportivo y la culminación de las viviendas del IDUV, infraestructuras fundamentales para los santacruceños. Tras dialogar con comerciantes y hoteleros, la ministra aseguró: “Nos vamos con mucho trabajo, con muchas ideas y con propuestas definidas para dar soluciones”.

Soberanía alimentaria y desarrollo local

Para afianzar la matriz productiva de Puerto Santa Cruz, se evaluaron las recientes políticas agropecuarias implementadas en la zona. Sobre el proyecto avícola, impulsado junto a Santa Cruz Puede SAU, la titular de la cartera enfatizó su rápido nivel de consolidación: “No solamente porque el proyecto está instalado hace poco tiempo, ya está dando frutos y se está ampliando”.

Esta iniciativa se suma a los excelentes resultados del Mercado Concentrador, que recientemente permitió que más de 400 familias adquieran frutas y verduras directamente de los productores locales. “Esa idea de la SAU va a ir creciendo, se va a replicar en Cañadón Seco y es un beneficio para todos los santacruceños”, remarcó para evidenciar que la producción, el trabajo y la educación son los ejes para sacar a Santa Cruz adelante.

Identidad patagónica y memoria

La jornada patria se vivió con un profundo sentido de pertenencia en la localidad, incluyendo un encuentro fundamental con los veteranos de la Guerra de Malvinas. La ministra adelantó que los excombatientes preparan un importante proyecto y confirmó su presencia: “Me comprometí con ellos para poder acompañarlos en una inauguración que están próximos a hacer el 10 de junio”.

Finalmente, la funcionaria instó a repensar las efemérides nacionales, como el 25 de mayo, desde una perspectiva estrictamente patagónica y federal. “Malvinas en Santa Cruz no fue como Malvinas en toda la Argentina, tendríamos que empezar a resignificar un poco las fechas patrias y lo que significan para nosotros como provincia”, reflexionó. De cara al desfile cívico, concluyó que esta fecha “nos marca el inicio como república libre e independiente, y hoy esos valores son los que tenemos que empezar a remarcar un poquito más”.