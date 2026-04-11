Belén Elmiger: “Es un producto nuestro y tenemos que darle la oportunidad”

Así lo dijo la ministra de gobierno durante la jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”, una propuesta del gobierno provincial que busca promover el consumo de un recurso regional, impulsar la producción y posicionar la gastronomía santacruceña.

En el marco de una estrategia del Gobierno de Claudio Vidal para diversificar la matriz productiva y fortalecer la cadena del guanaco, se llevó a cabo esta actividad organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el acompañamiento del Consejo Agrario Provincial (CAP).

Gran acompañamiento del gobierno

La ministra Belén Elmiger destacó el valor de la propuesta y remarcó la importancia de romper barreras culturales en torno al consumo del guanaco.

“Estamos acompañando al INTA, al CAP y a todos los productores locales en esta excelente iniciativa de promoción de la carne de guanaco que es nuestra”, expresó.

Además, subrayó: “Muchas veces el desconocimiento genera rechazo. Tenemos que darle la oportunidad a lo nuevo, sobre todo cuando es un producto que se produce en Santa Cruz”.

En esa línea, vinculó la iniciativa con el modelo productivo provincial: “Es algo autóctono que tenemos acá, es nuestro y tenemos que aprovecharlo pensando en los lineamientos de gobierno: producción, trabajo y educación”.

También resaltó que se trata de un alimento accesible: “Es una carne que es muy fácil de incorporar a la dieta diaria y permite múltiples combinaciones”.

Turismo y gastronomía: una alianza estratégica

Por su parte, la directora provincial de Turismo, Mercedes Zavalía, puso el foco en el potencial del guanaco dentro de la oferta turística.

“La promoción del consumo del guanaco desde el turismo es clave porque completa la identidad gastronómica que Santa Cruz tiene para ofrecer”, afirmó.

Asimismo, indicó: “Hay varias localidades que ya están trabajando con esta carne, que es tan buena y beneficiosa”.

Dar valor agregado a lo que producimos

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, también se refirió a la iniciativa y destacó la importancia de articular políticas públicas en un contexto económico complejo, poniendo en valor los recursos locales como el guanaco.

“Tiene que ver con esta posibilidad de integrar todos los ministerios, de acompañar al CAP, a la Rural y potenciar todo lo que tenga que ver con la economía social”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el escenario actual obliga a repensar estrategias productivas: “Cuando hay crisis social es cuando hay que ser ingeniosos y dar valor agregado a lo que tenemos, qué producimos y hacia dónde queremos ir”.

Además, vinculó la propuesta con los lineamientos del Gobierno provincial: “El gobernador plantea continuamente buscar otras opciones, otros caminos que nos permitan desarrollar nuevos circuitos productivos y aprovechar la riqueza de la provincia”.

Políticas alimentarias: el guanaco como recurso estratégico

El funcionario también adelantó que se avanza en medidas concretas para incorporar estos productos a políticas alimentarias: “Estamos por firmar un convenio con la SAU para implementar el guanaco y el pescado en comedores e instituciones”, explicó.

Finalmente, subrayó el objetivo de la iniciativa: “Queremos que estos productos lleguen a la mesa de los santacruceños, entendiendo que el contexto es difícil. Hay que aunar criterios, aunar fuerzas y dar respuestas a la comunidad”.

Una identidad gastronómica en construcción

La jornada se presentó como un espacio clave para revalorizar un recurso regional, fomentar su consumo y consolidar una identidad gastronómica propia en la Patagonia.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno provincial busca generar nuevas oportunidades productivas, fortalecer a los productores locales y posicionar al guanaco como un alimento estratégico dentro y fuera de Santa Cruz.