Belarde: “Nuestro objetivo fue abrir el diálogo con el SOEMCO para empezar a trabajar juntos”

Así lo manifestó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Facundo Belarde, a través de una entrevista telefónica que brindó para la FM Municipal donde igualmente se refirió a los balances presentados por el Intendente y la Secretaría de Hacienda, como también a la situación actual del Concejo con respecto a los rumores de algunas renuncias

Sobre el encuentro junto al SOEMCO el Edil mencionó que vienen trabajando y consensuando junto al Intendente para generar una mesa de diálogo acercado a las partes. La reunión se dará cita el próximo martes 22 de octubre (lugar a confirmar).

“El aumento salarial es necesario y eso no se discute, sabemos que el empleado municipal lo requiere y también entendemos que el Municipio viene efectuando un gran esfuerzo desde comienzo de este año con 80% acumulativo”, aseveró.

También, recordó que el Intendente hizo pública la noticia sobre un nuevo aumento y destacó el esfuerzo que se está llevando adelante.

“Somos conscientes de la situación actual donde la canasta supera los sueldos que no son suficientes, pero también queremos que entiendan que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que la situación mejore (en el contexto económico actual que se está viviendo a nivel país), ya que lo propuso desde su asunción, y repito un dato no menor es este 80% acumulativo, algo que años atrás no se dio nunca”, señaló.

Igualmente, aclaró que se respetará la decisión del Mandato que se generó en la Asamblea del SOEMCO.

“Ellos decidieron quien es el presidente de la mesa de negociación en su momento, así que esa será la persona que se siente junto al Ejecutivo. Nuestro objetivo fue abrir el diálogo para empezar a trabajar juntos”, sostuvo.

Presentación de Balances

Sobre los balances que el intendente, Pablo Carrizo presentó junto a la Secretaría de Hacienda con Florencia Gómez, remarcó que es un importante logro que no se dio en otras gestiones.

“La Municipalidad por ahí en gestiones anteriores no lo presentaban en tiempo y forma, así que tuvimos la oportunidad de escuchar y ver unos gráficos. La verdad que se está logrando algo que no se había hecho nunca y es una gran tarea que el equipo de Hacienda está llevando adelante”, destacó.

Situación en el Concejo ante posibles renuncias

Además, se le consultó sobre los rumores respecto al funcionamiento de la institución donde hace unas semanas se comentó que dos Concejales presentarían sus de renuncias.

“Con el Concejal Ariel Farías continuamos trabajando en conjunto en bloque nuestro y proyectamos metas que se vienen dando con normalidad; después lo de la Concejal Iris Casas, tuvimos una charla previa y es así, por cuestiones personales iba a presentar su renuncia hace un mes, pero bueno, eso era una cuestión que ya se dialogó y estamos bien. Ahora ya nos preparamos para terminar el año y visibilizando el 2025 con más experiencia porque esto fue muy nuevo para nosotros”, concluyó.