Becho Riveiro se presenta por primera vez en Caleta Olivia junto a Hueney Huayra

El reconocido músico jujeño Becho Riveiro brindará un show este sábado 4 de octubre en Okean Bar a partir de las 22 horas, en una noche de folclore, carnaval y amistad, acompañado por Hueney Huayra y músicos locales.

En diálogo con Voces y Apuntes, el profesor Víctor “Zurdo” Barda destacó la importancia del evento y el vínculo musical que los une: “Estamos acompañando a nuestro querido amigo Becho con todas las expectativas. Es un cantante con todas las letras, muy profesional, y estamos muy contentos de aprender un poco también de él, de todo el sabor del carnaval que trae. Nosotros lo vamos a acompañar con Hueney Huayra y es una experiencia y un aprendizaje más”.

Por su parte, José Cruz, también jujeño y amigo de la infancia del artista, remarcó el lazo personal y artístico que los une: “Somos de la misma ciudad y nos conocemos desde muy chicos. Siempre tuvimos ese vínculo de amistad, y ahora tenemos una hermandad con la música. Por suerte se dio la posibilidad de que pueda venir para estos lados”.

Finalmente, el protagonista de la noche, Becho Riveiro, expresó su entusiasmo por esta primera visita a Caleta Olivia: “Es un placer estar acá, y les agradezco a estos amigos por acompañarme. Vengo de una familia de cantores y guitarreros, empecé en las peñas y en 2011 Bruno Arias me invitó al Cosquín, donde comenzó mi etapa más profesional. En 2015 saqué mi primer disco solista, hoy tengo dos y ya estamos trabajando en el tercero. Me gusta salir a representarlos por todo el país. Este sábado vamos a estar en Okean Bar, compartiendo con Hueney Huayra y con el Gero en el charango, aprendiendo también de la música de ellos”.