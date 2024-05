Básquet: Deseado Juniors se destaca en la Liga Municipal Femenina de Caleta Olivia

La competencia continúa en la Liga Municipal de Básquet de Caleta Olivia, con los equipos masculinos y femeninos mostrando su habilidad cada fin de semana. El equipo femenino de Deseado Juniors es quien se roba el protagonismo en la categoría de las chicas, consolidándose en la cima de la tabla de posiciones.

En un parejo enfrentamiento el pasado fin de semana, las chicas del Deseado Juniors lograron una importante victoria sobre Alas de Acero, con un marcador final de 56 a 44. A pesar de un inicio igualado en el primer cuarto, el Juniors logró establecer una ventaja gradual a partir del segundo cuarto, manteniéndola hasta el final del partido. Con este triunfo, las chicas de Puerto Deseado se mantienen invictas en el torneo, habiendo disputado cinco partidos hasta el momento.

En la rama masculina, la acción también estuvo al rojo vivo en el Gimnasio Pancho Cerda. Los equipos comodorenses Antares y Pueyrredón Negro continuaron demostrando su buen momento en la liga. Además, Amigos se impuso a Vientos Sureños de Pico Truncado en un enfrentamiento reñido, con un marcador final de 56 a 50.

Los resultados del último fin de semana fueron los siguientes:

Mosconi (75) vs. Deseado Juniors (60)

Amigos (56) vs. Vientos Sureños (50)

Antares (109) vs. Pueyrredón Blanco (34)

Escuela Municipal Caleta (57) vs. Pueyrredón Negro (87)

Pitbulls (63) vs. Gladiadores (56)

Con estos emocionantes partidos, la Liga Municipal de Básquet de Caleta Olivia continúa brindando espectáculo y competencia a la comunidad deportiva regional.