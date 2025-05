Barría: “Con el uso de la Credencial Digital CSS se incrementaron las denuncias de los afiliados”

Con la implementación de la Credencial Digital CSS, de la obra social santacruceña, los afiliados pueden acceder a su historial de consultas y prestaciones médicas. Además, Caja de Servicios Sociales con la asesoría para recepcionar los reclamos y denuncias de quienes adviertan alguna irregularidad en el registro de sus prestaciones.

La implementación de la Credencial Digital CSS ha permitido brindar transparencia en el acceso al historial de datos sobre consultas y prestaciones médicas que cuenta cada afiliado a la obra social de la provincia.

En este marco, hay beneficiaros que advirtieron alguna irregularidad y se acercaron a la sede de la Caja de Servicios Sociales para realizar su reclamo formal.

“Hoy, como los afiliados tienen la posibilidad de acceder a la aplicación de la credencial se han incrementado las denuncias y algunas preocupaciones”, indicó el abogado Matías Barría, asesor letrado en la Caja de Servicios Sociales.

Barría explicó que “estas últimas semanas hemos tenido varias reuniones con profesionales a los cuales los afiliados han denunciado por ciertas irregularidades. Se cita al profesional para que pueda ejercer su derecho de defensa y, siempre, resguardando esta identidad del afiliado para que no tenga temor a denunciar las irregularidades que ellos detecten, ya sea en su consumo, en el tipo de prestación que le brindan o cualquier reclamo que tengan ante los servicios que brindan nuestros prestadores”.

El asesor letrado de la CSS manifestó que “resulta de importancia destacar que estas denuncias o estos reclamos” y contó como son los pasos: “una vez que ingresan a la obra social, los recepciona el área legal a través del sector sumarios de infracciones con nuestra intervención directa”.

Y, dejó en claro, que se resguarda la identidad de los afiliados que realizan los reclamos. “Por ahí el temor es: si denuncio al profesional que me atiende a diario o mi profesional de cabecera, puede llegar a tener una repercusión negativa hacia mi atención. Entonces lo que es importante destacar es que no va a tener ninguna repercusión, porque desde el área legal siempre se va a resguardar la identidad del afiliado”.

Para finalizar Barría señaló que los beneficiaros pueden acercarse a la sede central en Río Gallegos – Chacabuco 60- o delegaciones en cada localidad de la provincia, como también pueden acceder a la página oficial de la Caja de Servicios Sociales. Allí pueden realizar la queja, reclamo, denuncia o, incluso agradecer o felicitar a un profesional por el servicio prestado.