Balance positivo del dispositivo “Más Inclusión” en la Unión Vecinal del barrio Vista Hermosa

La Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa organizó esta semana la actividad de accesibilidad que se realizó en la U.V del B° Vista Hermosa en la que una amplia cantidad de vecinos pudieron realizar diversos trámites y consultas en los distintos entes que participaron.

La titular del área Licenciada Andrea Bayón detalló al respecto: “Es un balance muy positivo porque es una propuesta que vino a traer mucha información para las familias, para las personas con discapacidad, surge de un trabajo que hicimos con los padres, en las que pusimos en mesa las grandes demandas”.

La titular del área explicó que una de las demandas más comunes tenían que ver con la falta de accesibilidad en algunos espacios públicos de la ciudad, por ello “tomamos la decisión de llevar adelante este programa junto a la Universidad”.

La secretaria destacó: ”Con estas jornadas pudimos obtener muchos datos acerca de necesidades de empleabilidad, de capacitación y las cuestiones administrativas para hacer los trámites”.

La licenciada subrayó: ”La importancia del trabajo en conjunto de áreas municipales, provinciales, universitarias y privadas”.

Para finalizar, Bayón agradeció a los que hicieron posibles estas jornadas y anticipó que la idea es hacerlo una vez al mes en distintos barrios de la ciudad”.