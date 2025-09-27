Bajo una fuerte lluvia, se realizó un emotivo homenaje a Hugo Giménez Agüero

Este viernes a la noche, en la plaza de troncos del Barrio Hugo Giménez Agüero de Río Gallegos, artistas, vecinos y vecinas se juntaron para recordar al poeta y cantante. La fuerte lluvia motivó que se deba desarmar el escenario por seguridad aunque, una vez que pasó la tormenta, algunos entusiastas continuaron con la velada.

La actividad fue organizada en conjunto entre el Municipio de Río Gallegos, a través de la Dirección de Gestión Cultural y la Dirección de Eventos, y la Junta Vecinal del barrio. Hubo shows en vivo, presentaciones artísticas, exposición de cuadros y entrega de chocolate y golosinas. También participaron la Secretaría de Salud Municipal y el Departamento Malvinas.

El motivo de este encuentro fue homenajear al cantante, autor de obras tales como Malambo Blanco y Aoniken Chaltén, y hacer la vigilia por el Día de la Identidad Cultural Santacruceña que se celebra cada 27 de septiembre, fecha del fallecimiento de Hugo Giménez Agüero, y el Día de la Música Folclórica Santacruceña.

El ballet folclórico Kenk Atamishqui fue el primero en subir al escenario, luego fue el turno de la joven cantante Selene Valdez, pero en pleno show la lluvia comenzó a caer con tanta fuerza que se debió suspender la presentación para resguardar a los presentes.Si bien oficialmente se dio por suspendida la actividad, una vez que la lluvia calmó algunos artistas y vecinos continuaron con la velada.

Quienes no alcanzaron a presentarse fueron: Grupo de Danzas Kaani Aonikenk, Santacruceños del Viento y la banda militar “Combatientes del Atlántico Sur”, entre otros.