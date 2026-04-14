Bajen la nafta y hagan las obras: Grasso acompañó un reclamo federal en Buenos Aires

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a jefes comunales de todo el país, participó este martes de una actividad realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en conjunto firmaron un documento dirigido al Ministerio de Economía de la Nación Argentina, reclamando medidas urgentes para reducir el precio de los combustibles y reactivar la obra pública en todo el país.

La convocatoria tuvo lugar en Moreno 590, sede de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio de Buenos Aires, donde se visibilizó el impacto negativo que generan los altos costos de la nafta en las economías regionales y la paralización de obras fundamentales para el desarrollo de las ciudades del interior.

Tras la firma del documento, los participantes se movilizaron a pie hacia el Ministerio de Economía y posteriormente realizaron una foto institucional afuera de Casa de Gobierno, como gesto simbólico de unidad y reclamo federal.

La jornada continuó con la participación en la reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se profundizó el debate sobre la situación económica actual y el impacto de las políticas nacionales en los gobiernos locales.

Grasso remarcó la necesidad de “defender los intereses de nuestras comunidades, exigir igualdad de condiciones para el interior del país y garantizar que los recursos lleguen donde tienen que llegar: a la gente y a las obras que mejoran su calidad de vida”.