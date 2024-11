Bailarín de la Escuela de Danzas ganó el Pre Laborde 2025

Lautaro Driussi Calfucura, malambista de la Escuela Provincial de Danzas, obtuvo el primer puesto en la categoría solista de malambo en el selectivo que además le permitirá representar a Santa Cruz en la 57ª edición del Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba.

El fin de semana último tuvo lugar en Río Gallegos, el certamen selectivo Pre Laborde 2025, sede Río Gallegos, mediante el cual se selecciona a los integrantes de la delegación que representará a Santa Cruz en el Festival Nacional del Malambo del 12 al 18 de enero en Córdoba.

Lautaro Driussi Calfucura, malambista de la Escuela Provincial de Danzas, obtuvo el primer lugar en la categoría Solista Mayor de Malambo y representará a la provincia en uno de los rubros más relevantes de este histórico festival del folklore nacional.

La organización del Certamen en Pre Laborde, a cargo de Lucía Labaina actual delegada de Santa Cruz, contó la participación de bailarines y bailarinas de 28 de noviembre, Caleta Olivia, Río Turbio, Puerto Deseado y Río Gallegos.

Driussi se presentó con el acompañamiento musical de Martín Contreras – quien dicta los talleres de instrumento en la EPD- y Lucas Rodríguez, su profesor.

“Laborde es el certamen más importante de malambo”, remarcó Driussi y resaltó su alegría por haber ganado este selectivo ya que le da buenas expectativas para el certamen nacional.

Además, explicó que en este certamen se presentan dos estilos: “un estilo fuerte que el del sur, que es el nuestro con bota de potro, poncho y cribado; y el devolución de estilo, que es del norte, el que más comúnmente vemos con botas y bombacha”. El puntaje se obtiene del promedio de estos dos estilos.

En este certamen Pre Laborde también se seleccionaron las siguientes categorías: Paisana Nacional, Malambo Infantil, Menor, Juvenil, Juvenil Especial, Cuarteto Mayor, Cuarteto Menor, Solista de canto, Recitador gauchesco, y locutor.

Asimismo, el malambista indicó que las coreografías las diseña junto a Lucas Rodríguez, “su profe de toda la vida”. En cuanto a la preparación, señaló que tiene mucho entrenamiento físico, en el gimnasio pero también correr y saltar la soga. “Es mucho desgaste psicológico y físico”, remarcó.

“Tuve una primera parte del año bailando mucho, en contemporáneo, clásico, en el ballet folklórico, pero ya la segunda parte me dediqué solamente al malambo”, subrayó el bailarín y también destacó su faceta como docente de la Escuela Provincial de Danzas: “Sí, estoy dando clases a los más niños y es mi cable a tierra estar con los nenes, es algo que me apasiona, dar clases”.

En cuanto al nivel de exigencia de Laborde, Druissi comentó: “Es lo máximo. Vos le preguntás a cualquier malambista dónde quiere ir a zapatear, y te puedo asegurar que te va a decir Laborde. Es lo más alto que podés aspirar”

“Ser campeón nacional de malambo es uno de mis sueños, desde que soy pequeño”, enfatizó a la vez que explicó que desde hace varios años participa en el certamen nacional, donde se consagró como campeón de la categoría Juvenil en 2018.

“Cada año aprendés algo nuevo, te enriquecés mucho viendo el trabajo de los bailarines de toda la Argentina; Y volvés cada vez más entusiasmado”, añadió.

Por último, agradeció a sus profesores, familia, amigos y a su novia que lo acompañan en esta actividad. “Comparten todo el día conmigo esta pasión y son los que me sostienen y me empujan para que vaya por más. Sin ellos no podría lograrlo”, subrayó.

Como ejemplo, comentó que ayer en plena lluvia sobre la capital provincial, su papá lo acompañó a correr y estuvo bajo la lluvia para que él no suspenda el entrenamiento. “Es un pilar muy importante para mí”, cerró.