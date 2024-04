BAFICI: en su 25 aniversario presenta su programación completa 2024

El Festival Internacional de Cine Independiente, el más importante de la región, anuncia su nueva edición.

El BAFICI presenta su programación en el marco de su 25 aniversario. Del 17 al 28 de abril con más de 500 funciones en 13 salas, donde se verán 280 películas para todos los públicos en los puntos que en esta ocasión serán las salas de Cinépolis de Plaza Houssay y en el Cine Arte Cacodelphia.

Además el representativo Teatro San Martín, que será la sede principal de esta edición, con funciones que se podrán disfrutar en su sala Lugones y en las dos del aledaño Cultural San Martín.

La apertura contará con la proyección de “School Privada Alfonsina Storni”, una comedia que promete ser singular. Su directora es Lucía Seles, quien el año anterior ganó en la Competencia Argentina en 2023 con su fim “Terminal Young”.

Mientras que el cierre se llevará a cabo en el estadio Obras. La elegida de esta ocasión es “Fuck You! El último show” de José Luis García, el documental inédito homenaje a Luca Prodan y a Sumo, luego de un arduo seguimiento al ícono del rock.

Este 2024, junto a la Competencia Internacional y la Competencia Argentina se realizará la Competencia Vanguardia y Género. En todas las categorías aspirarán al premio cortos y largometrajes por igual.

PROGRAMACIÓN COMPLETA



COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL

“El placer es mío” (Sacha Amaral, Argentina, 2024, 95′)

“La odisea de Kamatsu” (Leo Liberman, Sofía López Mañán, Argentina, 2024, 60′)

“La pasión” (Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale, Argentina, 2024, 15′)

“La vuelta” (Gastón Urquía Romano, Argentina, 2024, 15′)

“Lenny” (Nicolás Gontovnikas, Argentina, 2024, 19′)

“Bye Bye, Bowser” (Jasmin Baumgartner, Austria, 2023, 20′)

“Chiennes de vies” (Xavier Seron, Bélgica, 2023, 92′)

“A paixão segundo GH” (Luiz Fernando Carvalho, Brasil, 2024, 127′)

“Pastrana” (Melissa Brogni, Gabriel Motta, Brasil, 2023, 14′)

“Intercepted” (Oksana Karpovych, Canadá, 2024, 93′)

“Una luz negra” (Alberto Hayden, Chile, 2024, 77′)

“Tedious Days and Nights” (Guo Zhenming, China, 2023, 110′)

“Burger Song Challenge” (Kim Min-ha, Corea del Sur, 2023, 22′)

“Short Cut Grass” (David Gašo, Croacia, 2023, 25′)

“The Real Truth About the Fight” (Andrea Slaviček, Croacia, 2023, 14′)

“La Parra” (Alberto Gracia, España, 2024, 84′)

“Lemon Tree” (Rachel Walden, Estados Unidos, 2023, 18′)

“Riddle of Fire” (Weston Razooli, Estados Unidos, 2023, 113′)

“The Sweet East” (Sean Price Williams, Estados Unidos, 2023, 104′)

“Dans la peau de Blanche Houellebecq” (Guillaume Nicloux, Francia, 2024, 88′)

“L’Homme de argile” (Anaïs Tellenne, Francia, 2023, 94′)

“To Exist Under Permanent Suspicion” (Valentin Noujaïm, Francia, 2024, 14′)

“Keep Out” (Chan Tan-Lui, Hong Kong, 2024, 8′)

“Agnus Day” (Giuseppe Isoni, Italia, 2023, 17′)

“La linea del terminatore” (Gabriele Biasi, Italia, 2023, 16′)

“The Ghosts You Draw on My Back” (Nikola Stojanović, Serbia, 2023, 14′)

“Riverboom” (Claude Baechtold, Suiza, 2023, 99′)

“Love Is a Gun” (Lee Hong-Chi, Taiwán, 2023, 81′)



COMPETENCIA OFICIAL ARGENTINA

“Algo esta noche” (Juan Manuel Pinzón, Argentina, 2024, 17′)

“Alicia todo el tiempo” (Vladimir Durán, Argentina, 2024, 18′)

“Barcos y catedrales” (Nicolás Aráoz, Argentina, 2024, 77′)

“Berta y Pablo” (Matías Szulanski, Argentina, 2024, 61′)

“Ciclón Fantasma” (Diana Cardini, Argentina, 2024, 64′)

“COMBO15” (Raúl Perrone, Argentina, 2024, 82′)

“Contemplación” (Aldo Paparella, Argentina, 2024, 9′)

“Corresponsal” (Emiliano Serra, Argentina, 2024, 75′)

“Cuando todo arde” (María Belén Poncio, Argentina, 2024, 12′)

“Dejar Romero” (Alejandro Fernández Moujan, Hernán Khourian, Argentina, 2024, 77′)

“Días de lluvia” (Ainara Iungman, Argentina, 2024, 15′)

“El alfabeto de los nadies” (Gustavo Galuppo Alives, Argentina, 2024, 16′)

“El cambio de guardia” (Martín Farina, Argentina, 2024, 72′)

“El mal menor” (Marcos Montes de Oca, Argentina, 2024, 19′)

“El ojo del monstruo” (María Luján Ascúe, Argentina, 2024, 15′)

“Hombre muerto” (Andrés Tambornino, Alejandro Cruz, Argentina, 2024, 107′)

“Imprenteros” (Lorena Vega, Gonzalo Javier Zapico, Argentina, 2024, 92′)

“La alegría” (Tomás Pernich, Argentina, 2024, 29′)

“La bolsita de agua caliente” (Yuliana Brutti, Argentina, 2024, 8′)

“La perla puede ser el nombre de alguien” (Guido Barbosch, Argentina, 2024, 12′)

“La presentación” (Nicolás Schujman, Argentina, 2024, 14′)

“Las continuidades” (Jorge Sesan, Merlina Molina Castaño, Argentina, 2024, 15′)

“¡Llamá Gloria!” (Malena Filmus, Argentina, 2024, 19′)

“Los amantes astronautas” (Marco Berger, Argentina, 2024, 116′)

“Nunca fui a Disney” (Matilde Tute Vissani, Argentina, 2024, 74′)

“Proscenio” (Axel Cheb Terrab, Francisco Bereny, Argentina, 2024, 19′)

“Rosas aburridas” (Inés Urdinez, Argentina, 2024, 11′)

“Té de burbujas” (Tamara Leschner, Argentina, 2024, 7′)

“Territorio” (José Celestino Campusano, Argentina, 2024, 89′)

“Vrutos” (Miguel Bou, Argentina, 2024, 100′)

COMPETENCIA OFICIAL VANGUARDIA Y GÉNERO

“Animales que hablan” (Violeta Montoya, Argentina, 2024, 7′)

“Bajo Naranja” (Michael Taylor Jackson, Argentina, 2023, 85′)

“Devora” (Iván Rojas, Andrés Borghi, Argentina, 2024, 7′)

“En el mismísimo momento” (Rita Pauls, Federico Luis Tachella, Argentina, 2023, 12′)

“¡Homofobia!” (Goyo Anchou, Argentina, 2024, 71′)

“Irondy” (Noemí Fleitas Prieto, Argentina, 2024, 14′)

“Henry Fonda for President” (Alexander Horwath, Austria, 2024, 185′)

“Boi de conchas” (Daniel Barosa, Brasil, 2024, 15′)

“Dona Beatriz Ñsîmba Vita” (Catapreta, Brasil, 2023, 20′)

“Retratos de um certo Oriente” (Marcelo Gomes, Brasil, 2024, 92′)

“Teen Girl Fantasy” (Marisa Hoicka, Canadá, 2004, 10′)

“Otra piel” (Patricia Correa, Chile, 2024, 70′)

“My Heart Is Going to Explode!” (Jung Inhyuk, Corea del Sur, 2023, 19′)

“La mujer salvaje” (Alán González, Cuba, 2023, 93′)

“Mamántula” (Ion de Sosa, España, 2023, 48′)

“Segundo premio” (Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez, España, 2024, 109′)

“Lousy Carter” (Bob Byington, Estados Unidos, 2023, 78′)

“Why Dig When You Can Pluck” (Cambria Matlow, Estados Unidos, 2024, 51′)

“Highway of a Broken Heart” (Nikos Kyritsis, Grecia, 2023, 11′)

“That They May Face the Rising Sun” (Pat Collins, Irlanda, 2023, 111′)

“Lunch Woman” (Tokio Oohara, Gertjan Zuilhof, Japón, 2024, 5′)

“Un actor malo” (Jorge Cuchi, México, 2024, 125′)

“Wander to Wonder” (Nina Gantz, Países Bajos, 2023, 14′)

“On Plains of Larger River & Woodlands” (Miguel de Jesus, Portugal, 2024, 13′)

“Get Well Soon” (Ian Pons Jewell, Reino Unido, 2024, 17′)

“Violet Country” (Mikhail Gorobchuk, Rusia, 2023, 17′)

“My Swiss Army” (Luka Popadić, Suiza, 2024, 78′)

NOCHES ESPECIALES

“1975: La vuelta” (Guido Mignogna, Lucas Spósito, Argentina, 2024, 70′)

“El agrónomo” (Martín Turnes, Argentina, 2024, 72′)

“La estrella que perdí” (Luz Orlando Brennan, Argentina, 2024, 99′)

“La Habana de Fito” (Juan Pin Vilar, Cuba, 2023, 62′)

“Las leguas” (Diego Fió, Argentina, 2024, 82′)

“Martín García” (Aníbal Ezequiel Garisto, Argentina, 2024, 83′)

“Sola en el paraíso” (Justina Bustos, Victoria Comune, Argentina, 2024, 72′)

BAFICITO

“Avel” (Daniel Marín, Argentina, 2024, 8′)

“El cuento de mi vida” (Graciela García Romero, Argentina, 2024, 9′)

“El tiempo de la tierra, historias originarias” (Bea R. Blankenhorst, Argentina, 2024, 11′)

“Fox & Hare Save the Forest” (Mascha Halberstad, Países Bajos, 2024, 71′)

“Le Grand Saut” (Martina Doll, Anaïs Dos, Coline Reverbel, Kenzo Talma, Edgard Vernier, Lisa Vlaine, Francia, 2023, 8′)

“Linda veut du poulet!” (Chiara Malta, Sebastien Laudenbach, Francia, 2023, 76′)

“Nina et le secret du hérisson” (Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, Francia, 2023, 78′)

“Otra piel” (Nicolás Ivaldi, Argentina, 2024, 15′)

“Snot and Splash” (Teemu Nikki, Finlandia, 2023, 88′)

The Girl with the Red Beret” (Janet Perlman, Canadá, 2023, 5′)

GIACOMO ABBRUZZESE

“Fireworks” (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2011, 21′)

“Stella Maris” (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2014, 26′)

“Fame” (Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano, Italia, 2017, 59′)

“I santi” (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2021, 30′)

“Disco Boy” (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2023, 92′)

RODRIGO AREIAS

“Estrada de palha” (Rodrigo Areias, Portugal, 2012, 95′)

“1960” (Rodrigo Areias, Portugal, 2012, 66′)

“Ornamento e crime” (Rodrigo Areias, Portugal, 2015, 90′)

“Vencidos da vida” (Rodrigo Areias, Portugal, 2018, 66′)

“O pior homem de Londres” (Rodrigo Areias, Portugal, 2024, 130′)

“A pedra sonha dar flor” (Rodrigo Areias, Portugal, 2024, 101′)

RETROSPECTIVAS DEL PRESENTE: GONZALO GARCÍA-PELAYO

“Bruna” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 75′)

“Ritmo 2 x 3” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 70′)

“Dos hermanas: Pilar” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 76′)

“Dos hermanas: Paula” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 68′)

“Eloísa y las niñas toman un helado” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 73′)

“Salón de uñas” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 75′)

“Cuatro hombres” (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 76′)

RETROSPECTIVAS DEL PRESENTE: CRISTIÁN SÁNCHEZ

“Voy y vuelvo” (Cristián Sánchez, Chile, 2023, 75′)

“Con los pies en la tierra” (Cristián Sánchez, Chile, 2024, 67′)

ARTES Y OFICIOS

“Bajo el sol del rocanrol – El universo creativo de Jorge Pistocchi” (Mónica Simoncini, Omar Neri, Argentina, 2024, 110′)

“Beibi siter” (Carla Pezé Di Carlo, Argentina, 2024, 9′)

“El romántico” (Belina Zavadisca, Argentina, 2024, 61′)

“El todo y las partes” (Priscila de Tegeria, Argentina, 2024, 15′)

“La Cumbre” (Leandro Naranjo, Santiago Zapata, Argentina, 2024, 44′)

“Los espejos de la naturaleza” (Gabriel Zaragoza, Argentina, 2024, 76′)

“Marilú – Encontre avec une femme remarquable” (Sandrine Dumas, Francia, 2024, 86′)

“¿Me amas, John?” (Germán Campos, Argentina, 2024, 40′)

“Sleeping with a Tiger” (Anja Salomonowitz, Austria, 2024, 107′)

“Stand up a lo argentino” (Dalia Gutmann, Argentina, 2024, 79′)

“Un hombre que escribe” (Liliana Paolinelli, Argentina, 2024, 62′)

“Un tal Mario” (Mariana Mactas, Argentina, 2024, 65′)

“Uncropped” (D. W. Young, Estados Unidos, 2023, 111′)

“Vinci / Cuerpo a cuerpo” (Franca Gabriela González, Argentina, 2024, 79′)