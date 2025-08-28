Azul Vargas representará a Caleta Olivia en los Juegos Nacionales Evita

La joven atleta Azul Vargas, única representante de Caleta Olivia, participó del Provincial Evita desarrollado los días 22, 23 y 24 en la localidad de Los Antiguos.

Allí obtuvo destacados resultados: se consagró ganadora en los 200 metros con un tiempo de 30.72 segundos, y además logró el tercer puesto en los 80 metros con una marca de 11.94 segundos.

Gracias a estas actuaciones, Azul consiguió la clasificación a la instancia más importante: los Juegos Nacionales Evita, que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata del 28 de septiembre al 4 de octubre.

De esta manera, la atleta llevará el nombre de Caleta Olivia a nivel nacional, siendo un orgullo para el deporte local.