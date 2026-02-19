Ávila se reunió con la CGT en rechazo a la Reforma Laboral

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, a través de su Secretario General y Diputado Nacional por la provincia, mantuvo un encuentro con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para manifestar un enérgico rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo nacional en el Congreso.

Acompañado por el Tesorero de la institución, Emiliano Mongilardi, Jorge Ávila ejerció un enérgico planteo de defensa del empleo formal, del cual indicó que se trata de “un límite innegociable, lanzando una dura advertencia sobre el deterioro del panorama sociolaboral en la región y el país.

“Ante la fuerte caída de puestos formales de trabajo y cierre de PyMEs, hay un claro rompimiento del tejido productivo laboral”, señaló ‘Loma’, quien subrayó la gravedad de la situación, citando la pérdida diaria de puestos de trabajo como un factor de desintegración social.

El líder sindicalista fundamentó el rechazo al Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), donde el punto más álgido de la discusión fue la modificación propuesta al mismo relativa a las remuneraciones por accidentes y enfermedades inculpables. El Sindicato sostiene una postura firme en defensa de los Trabajadores afectados:

“Rechazamos su modificación, que propone remuneraciones del 50% o 75% en casos de accidentes y enfermedades inculpables, ya que nadie elige pasar por esas situaciones, por lo que exigimos que se corrija o elimine”, enfatizó ‘Loma’.

Asimismo, dejó en claro que si bien no se opone a una discusión sobre la legislación laboral argentina, cualquier modernización debe ser progresiva y protectora: “para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. Necesitamos dar certezas a los Trabajadores”.

Medida de fuerza

En consecuencia, tras el Plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados de este miércoles, la Institución resolvió adherir al Paro Nacional convocado por la CGT para el jueves 19 de febrero, rechazando formalmente el proyecto de reforma.

Se declaró allí el estado de Alerta y Movilización General y Sesión permanente, y la acción directa será total en las Bases y Yacimientos Petroleros con afectación de la Producción, aclarando que no habrá movilización de Trabajadores.

Ávila determinó que “sin justicia social no hay libertad para los Trabajadores. Esta reforma les quita derechos y conquistas históricas. Está claro que este proyecto no moderniza nada, sino todo lo contrario, rompiendo la matriz productiva de nuestro país”.