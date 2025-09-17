Avanzan las obras de limpieza y ampliación de canales en Perito Moreno con mano de obra local

Con supervisión de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, mediante convenio con el Municipio y la Asociación de Chacareros, se llevan adelante trabajos que mejorarán la red de canales en la localidad, garantizando empleo local y fortaleciendo la producción regional.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, informó que se encuentran en marcha los trabajos de limpieza, reconstrucción y ampliación de la red de canales en la localidad de Perito Moreno.

Las obras se ejecutan bajo la planificación y supervisión de la Delegación de Recursos Hídricos en Perito Moreno, a cargo de Eduardo Manque, y se enmarcan en un convenio específico firmado entre el Ministerio, el Municipio y la Asociación de Chacareros.

El acuerdo establece que el municipio es el encargado de llevar adelante las tareas con mano de obra local, lo que garantiza la participación directa de trabajadores de la comunidad y el fortalecimiento de la economía regional.

“Este tipo de obras son fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, y acompañar el desarrollo productivo de los chacareros de la zona. Además, priorizamos que se ejecuten con empleo local, en articulación con las instituciones de la comunidad”, destacaron desde el Ministerio de Energía y Minería.