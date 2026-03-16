Avanzan las obras de asfalto para mejorar el acceso al Colegio Secundario N°43 de Caleta Olivia

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección General Regional de Educación Zona Norte, llevó adelante una recorrida por el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°43 de Caleta Olivia, con el objetivo de avanzar en acciones de mejora en el entorno del establecimiento educativo y del núcleo educativo en el que se encuentra emplazado.

Durante la recorrida participaron el intendente Pablo Carrizo, junto al secretario de Planificación municipal, Lucas Haidamaschuk; la directora Regional de Educación Zona Norte, Magdalena Barrionuevo; representantes de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), y equipos directivos y técnicos de los organismos involucrados. En ese sentido, se mantuvo una reunión de trabajo en la que se terminaron de definir aspectos vinculados a la obra de asfaltado de la calle ubicada frente a la institución educativa.

En ese marco, se informó que la obra contempla el asfaltado de la cuadra ubicada frente al colegio, lo que permitirá mejorar el acceso y la circulación en el sector. Asimismo, en una etapa posterior se prevé completar el cierre de la manzana a través del ingreso lateral, fortaleciendo la infraestructura urbana que rodea al establecimiento.

De acuerdo al cronograma previsto, los trabajos comenzarán con tareas de demolición de veredas y preparación del sector, que se desarrollarán durante los próximos días. Posteriormente, personal de Servicios Públicos realizará el traslado de postes de alumbrado para permitir el ensanchamiento de la calle.

Finalmente, se adelantó que el lunes comenzarán las tareas de obra con trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), dando inicio formal a los trabajos de asfaltado.

En el marco de esta iniciativa, también se prevé la firma de un convenio con el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, con el objetivo de formalizar el asfaltado de uno de los laterales de la cuadra donde se ubica el núcleo educativo, además de avanzar en el cerramiento perimetral del edificio, acciones que contribuirán a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionamiento del establecimiento educativo.