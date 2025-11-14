Avanzan las obras de adoquinado en distintos puntos de la ciudad

Esta mañana, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Planificación, ejecutó trabajos sobre calle La Rioja, en barrio Parque y anunció nuevas intervenciones a realizar en el marco del plan de bacheo que se lleva a cabo con este material.

La subsecretaria de Planificación, Ing. Luján Nieva, explicó que los trabajos en calle La Rioja, tienen como objetivo unir esta arteria con Juan Manuel de Rosas, para ya dejar habilitado este tramo a la circulación vehicular.

En este marco, detalló que se realizó la apertura de calle, se trabajó junto a la Secretaría de Obras Públicas en lo que respecta al desagüe ubicado en el sector, y posteriormente se avanzó con la nivelación del terreno y colocación de guías para preparar la cama de arena e instalar el adoquinado correspondiente, contemplando un tramo de 20 metros de extensión.

Por otra parte, informó que iniciaron los trabajos dentro del Plan de Bacheo en avenida Carlos Gardel de barrio Mar del Plata, y posteriormente se trasladaran a la zona céntrica y costanera.

Finalmente, la funcionaria destacó que estas acciones forman parte del plan integral de mejora de la infraestructura vial impulsado por la gestión municipal y que el objetivo es abarcar la mayor cantidad de barrios posibles para dar respuestas a las demandas de la comunidad.