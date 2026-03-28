Avanzan gestiones para extender la red de gas en el barrio René Favaloro



El intendente Pablo Carrizo mantuvo un encuentro con vecinos para impulsar el proyecto de tendido de gas, una obra clave que también alcanzará a otros barrios de la ciudad.

El intendente mantuvo una reunión con vecinos del barrio René Favaloro con el objetivo de avanzar en el proyecto de tendido de la red de gas para ese sector. Durante el encuentro, se destacó la importancia de esta obra, considerada fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias mediante el acceso a un servicio esencial.

En la reunión se dialogó sobre el impacto que tendrá la iniciativa en el desarrollo del barrio, acompañando su crecimiento y brindando mejores condiciones para los residentes.

El proyecto también prevé su extensión a los barrios Hípico, Patagonia y, próximamente, Ara San Juan. Según se informó, la obra contará con los convenios legales correspondientes para dar inicio a las tareas.

Desde el Ejecutivo municipal reafirmaron el compromiso de continuar impulsando obras que ofrezcan soluciones concretas, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y promoviendo una ciudad con más servicios.