Avanzan estrategias de protección de derechos y salud mental en personas privadas de la libertad

En el marco de las acciones articuladas entre el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración con organizaciones civiles vinculadas a la salud mental y derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, se concretó una reunión de trabajo con la Fundación “Ovillo Terapeútico”.

El encuentro de trabajo se realizó con la participación del Subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Lic. Rubén Fernández; la Directora de Trata y Explotación, Lic. Marcela Acuña; y Alfredo Jaramillo, acompañante terapéutico y referente de la mencionada organización civil.



Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a consolidar el acompañamiento familiar de las personas usuarias de los servicios de salud mental, así como la necesidad de trabajar activamente para evitar la estigmatización de los padecimientos mentales y los prejuicios que pesan sobre las personas privadas de la libertad.



En este marco, se planteó la necesidad de ampliar la mirada social e institucional sobre las realidades que atraviesan las personas privadas de libertad y de acompañar los reclamos de sus familiares, poniendo el foco en la defensa y promoción de sus derechos.



Asimismo se hizo énfasis en la promoción de espacios de escucha, acompañamiento y fortalecimiento de los vínculos familiares, con el objetivo de reflexionar y problematizar distintas situaciones que atraviesan a poblaciones en condición de vulnerabilidad.



Asimismo, se analizó la situación actual de la Ley Provincial N.º 3816, de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en relación con la Ley Nacional N.º 26.827, que establece el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en consonancia con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.



Se destacó el rol central de estas normativas en la prevención de vulneraciones de derechos, a través de visitas periódicas a lugares de privación de la libertad, la formulación de recomendaciones y el fortalecimiento del control institucional en la provincia.



Finalmente, el Lic. Fernández señaló: “Esta reunión constituye el inicio de una serie de encuentros que se desarrollarán a lo largo del corriente año, con el objetivo de generar espacios de debate, articulación y construcción colectiva en torno a la salud mental, los derechos humanos y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.