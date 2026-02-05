Avanzan en el marco legal para transformar el aeródromo de El Chaltén en un polo estratégico de conectividad

En la mañana de hoy, la sede de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) fue escenario de un encuentro clave para el desarrollo del sistema aeroportuario de la provincia. Representantes del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, la AGVP y el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se reunieron con el objetivo de dar forma al convenio que permitirá el desarrollo y mejoramiento operacional del actual Aeroclub de El Chaltén “Alf. GNA Walter Omar D’Anna”, con la mira puesta en su futura jerarquización como aeropuerto.

Bajo la premisa de fortalecer la presencia del Estado en el territorio, de este encuentro de trabajo participaron, por parte del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, la Referente de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 3540), Dra. Mariela Milani, la Asesora Letrada, Dra. Vanesa Vera, y el director provincial de Aeronáutica, Germán Calliero.

En representación de la AGVP, estuvieron presentes su presidente, Julio Bujer, el vicepresidente Daniel Alejandro Loncon y el director de legales, Iván Bonino. Por el Ministerio de la Producción, asistieron el subsecretario de Transporte, Rubén Segura y el director General de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova.

De esta manera se continua con acciones destinadas a lograr una articulación normativa y técnica de este proyecto que apunta a garantizar que el crecimiento del aeródromo cumpla con los rigurosos protocolos de seguridad operacional y el marco legal necesario para convertirse en una aeroestación de referencia en el corazón de Santa Cruz.

Uno de los ejes centrales del convenio en construcción es la mejora de la seguridad del aeródromo para operaciones críticas. La relevancia estratégica de El Chaltén quedó demostrada durante los incendios forestales de enero, donde la infraestructura aérea resultó vital. El nuevo marco legal busca dotar a la zona de una base de operaciones sólida que permita una respuesta inmediata ante contingencias ambientales, protegiendo el patrimonio natural de los santacruceños.

La proyección de la actual pista de aterrizaje apuesta a convertirse en eje de la actividad productiva de la zona. El objetivo es convertir a El Chaltén en un polo de comunicación aérea que potencie el circuito turístico que une a la localidad con El Calafate. Esta apuesta al desarrollo regional no solo mejorará la conectividad para los residentes, sino que será un motor fundamental para el crecimiento del sector servicios y el turismo internacional.

Toda esta gestión reafirma la decisión del gobernador Claudio Vidal de pasar de la gestión de la emergencia a la planificación de infraestructura de largo plazo, asegurando que cada paso administrativo y técnico esté respaldado por un marco normativo sólido que garantice la seguridad y el progreso de la zona cordillerana.