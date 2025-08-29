Avanza una mesa de trabajo para reactivar el aeropuerto de Puerto San Julián

La ministra Nadia Ricci, acompañada por el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, mantuvo una reunión este jueves 28 de agosto, con representantes de empresas mineras para trabajar en conjunto, potenciar la conectividad aérea y fortalecer el desarrollo regional.

En la jornada de ayer, se concretó una reunión entre representantes del Gobierno Provincial, el concejal Joaquín Serra y referentes de Cerro Vanguardia y Cerro Moro, Pablo Rossi y Luis Sánchez, con el objetivo de avanzar en la reactivación del aeropuerto local. La propuesta busca no solo facilitar el traslado del personal de estas compañías, sino también abrir la posibilidad de contar con vuelos regulares disponibles para toda la comunidad.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de contar con un servicio aéreo que conecte directamente a San Julián con Buenos Aires y otros puntos del país, beneficiando a la zona centro de Santa Cruz, incluyendo las localidades de Piedrabuena y Gobernador Gregores.

“Desde el Ministerio de la Producción acompañamos este tipo de iniciativas porque entendemos que mejorar la conectividad no solo potencia a las empresas, sino que genera nuevas oportunidades para toda la comunidad”, afirmó la ministra Nadia Ricci, al destacar el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El concejal Serra remarcó que esta iniciativa cobra especial relevancia en el contexto del cierre temporario del aeropuerto de Río Gallegos: “Es un momento trascendental para avanzar con esta propuesta. Muchas personas, que hoy viajan desde Río Gallegos, podrían comenzar a hacerlo desde San Julián. Eso beneficia no sólo a los trabajadores, sino también al desarrollo turístico y económico de toda la región”.

La mesa de trabajo busca construir soluciones concretas, que impacten positivamente en la logística, la producción y el turismo de la provincia, en línea con los ejes trazados por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que impulsa políticas públicas orientadas al desarrollo, la inversión y la integración territorial.