Avanza proyecto para gravar combustibles y distribuir fondos a provincias y municipios

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, celebró el avance de el proyecto presentado hace un año por varios jefes comunales para aplicar un impuesto a los combustibles y repartir la recaudación en todo el país. “Hoy la iniciativa avanza y tiene luz verde de los gobernadores. Esperamos el apoyo de todos los legisladores de Santa Cruz”, expresó en sus redes sociales.

Hace un año en el congreso varios intendentes propusimos gravar a los combustibles y repartir esos fondos en todo el país, hoy la iniciativa avanza y tiene luz verde de los Gobernadores. Esperamos el apoyo se todos los legisladores de Santa Cruz.@otharmach @MartinPerezTDF pic.twitter.com/twosDXdALp — Pablo Grasso (@pablograssook) August 13, 2025

La propuesta, impulsada por un bloque opositor integrado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, busca reformar la distribución del impuesto a los combustibles y modificar el régimen de la partida permanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según el dictamen que se intentará emitir en la Cámara de Diputados, el cambio en los ATN permitiría que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan automáticamente todos los días, de acuerdo a la ley vigente. Además, se establece una nueva distribución del impuesto a los combustibles: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

El debate, que se desarrolla en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía, cuenta con el respaldo de los gobernadores y busca asegurar un reparto más equitativo de los recursos entre provincias y municipios.