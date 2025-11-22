Avanza la refacción de la Terminal de Ómnibus.

Este sábado 22 de noviembre continúan los trabajos de arreglos y refacción del sector del cieloraso exterior afectado por el temporal. Una importante intervención articulada entre la Municipalidad, el Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER), Vialidad Nacional y Provincial, Bomberos, empresas y comercios locales se lleva adelante para lograr óptimas condiciones para la vuelta al funcionamiento.

En esta jornada, se llevan a cabo tareas de apuntalamiento en el voladizo con refuerzo con dos columnas, trabajando sobre los tensores. El secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk indicó que la estructura no se encontraba en óptimas condiciones desde su construcción y con el paso de los años se deterioró aún más. “El techo no estaba abulonado con los tornillos necesarios, tuvimos que hacer un recambio. El trabajo en los voladizos no presentaba las mejores soldaduras, ahora se están restableciendo y reforzando. Por otro lado se va a avanzar en la iluminación que también se vio afectada por el viento”, informó.

Observó que hay deformaciones en partes estructurales y roturas en sectores. “Se está llevando a cabo un trabajo minucioso para dejarla en condiciones para su uso permanente”. También destacó la colaboración de SIPGER, las empresas Corralón Patagónico, COPESA, MG, DyC y Correa.

En este sentido, el secretario de Obras y Servicios José Camacho agregó que desde su sector se trabaja con los insumos y materiales, mano de obra y maquinarias. La idea es resolver “de la mejor manera para que no vuelva a pasar, reforzando las terminaciones, varios detalles en zinguería y de la estructura en sí”.