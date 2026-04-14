Avanza la obra sobre calle Juana Terraz en conexión con la Ruta Provincial N° 12

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa con el desarrollo de importantes obras de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad. En este marco, avanzan los trabajos sobre la calle Juana Terraz, en su conexión con la Ruta Provincial N° 12, en el sector del acceso oeste.

En la jornada de hoy, el intendente recorrió la obra para supervisar el avance de los trabajos y dialogar con el personal que se desempeña en el lugar, destacando la importancia de esta intervención para mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.

Las tareas forman parte del plan de mejoramiento y ordenamiento de la circulación vehicular, con el objetivo de optimizar uno de los ingresos más utilizados por vecinos y transportistas.

Esta obra, que se suma a las que están en ejecución en el sector, como la semaforizacion en Mitre y Antártida Argentina, pavimentación de las colectoras y la colocación de una pasarela peatonal, permitirá mejorar la conectividad entre distintos barrios y la seguridad.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones responden a una planificación integral que busca acompañar el crecimiento de la ciudad, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de los vecinos.